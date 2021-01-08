بايدن يندد بآلية توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19 ويعتزم تغيير الخطة الحالية

الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال لقائهما الصحافيين في ويلمينغتون في 8 كانون الثاني/يناير 2021

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ويلمينغتون، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وصف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنها "مهزلة".

وقال بايدن من مقره في مدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مضيفا أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

وكانت شبكة "سي ان ان" ذكرت في وقت سابق الجمعة أن ادارة بايدن المقبلة ستقوم بتوزيع كل جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19 التي بحوزتها بدلا من حجز نصف الجرعات من أجل احترام مهل تلقي الجرعة الثانية.

وقال تي جاي داكلو الناطق باسم الفريق الانتقالي لبايدن إن "الرئيس المنتخب يعتبر ان علينا تسريع توزيع اللقاح مع مواصلة الحرص على أن الاميركيين الذين هم بحاجة ماسة اليه سيحصلون عليه في أسرع وقت ممكن".

وأوضح "أنه يؤيد التوزيع الفوري للجرعات المتوافرة ويعتبر أن الحكومة يجب ان تتوقف عن كبح الامدادات باللقاح لكي يكون هناك مزيد من الجرعات للاميركيين اعتبارا من الان".

واللقاحان المرخصان حاليا في الولايات المتحدة اللذان طورتهما شركتا فايزر/بايونتيك وموديرنا يتطلبان ان يتلقى المستفيد منهما جرعة ثانية في مهلة ثلاثة أو اربعة اسابيع على التوالي.

وعبر الغاء إلزامية ضبط نصف الاحتياطي، تأمل السلطات في زيادة عدد الاشخاص الذين يمكن ان يتلقوا اللقاح سريعا.

لكن تأخير تلقي الجرعة الثانية يخفض مستوى الحماية الفردية كما ان إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي آيه) وكذلك مستشار الحكومة انطوني فاوتشي يعارضان ذلك.

إلا ان هذا التغيير في السياسة المعلن من قبل ادارة بايدن المقبلة يبقى نظريا في الوقت الراهن لان المشكلة الكبرى في حملة التلقيح في الولايات المتحدة تكمن حاليا في توزيع الجرعات اكثر مما هي مرتبطة بالامداد.

هكذا أشرفت الحكومة الفدرالية على ارسال 21,4 مليون جرعة فيما تلقى 5,9 ملايين شخص فقط جرعة أولى.

والجرعات المتبقية البالغ عددها حوالى 15,5 مليونا وضعت في الاحتياطي لكي تستخدم كجرعة ثانية، لكنها في الواقع مخزنة من قبل المستشفيات والعيادات التي لم تستخدمها بعد.

© 2021 AFP