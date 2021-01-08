بطولة إسبانيا: أتلتيكو لتعويض انتكاسة كأس الملك وبرشلونة للاستقرار

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مدريد (أ ف ب)

بدا ريال مدريد في افضل احواله في الآونة الأخيرة وعاد الزخم إلى برشلونة إثر بداية متعثرة، لكن أتلتيكو مدريد بقي صامدا في الصدارة، لذا قد تكون المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني بداية لشهر حاسم في السباق على اللقب.

كانت الخسارة المفاجئة أمام كورنيلا من الدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا الأربعاء انتكاسة صارخة متناقضة مع مستوى أتلتيكو في الـ"ليغا"، حيث لم يهزم إلا أمام غريمه في العاصمة الشهر الماضي بعد سلسلة من النتائج المثالية التي تواصلت منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد انتصارين غير مقنعين أمام خيتافي وديبورتيفو ألافيس في المرحلتين الماضيتين، رفع أتلتيكو سلسلة فوزه إلى أربعة متتالية بعد الخسارة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" حين قدم أداء متذبذباً وسلبياً منح الطمأنينة لريال مدريد.

بدا أتلتيكو حينها مستسلماً في أهم امتحاناته، واعتقد كثيرون أن ذلك يضعه في دائرة الخطر حيال طموحاته على المدى الطويل.

لكن بينما استغل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان الفوز بالدربي ليحقق ثماني مباريات من دون هزيمة، مع سبعة انتصارات وخمس مباريات بشباك نظيفة، كان لأتلتيكو رده أيضاً.

فكانت أهداف الأوروغوياني لويس سواريز في مرمى خيتافي وألافيس خير دليل على أن فريقه يؤمن فعلاً بإمكانية الذهاب بعيداً في المنافسة.

قال مدرب "لوس روخيبلانكوس" الأرجنتيني دييغو سيميوني "علينا مواصلة السير في هذا الطريق".

وأضاف أن "الدوري معقد، هناك الكثير من الأفخاخ ويجب أن تكون مستعداً دائماً، لا يمكنك أن تسترخي".

وعليه يواصل أتلتيكو مسيرته، حتى وإن كان فوزه هزيلاً على ألافيس إلى جانب هزيمة الأربعاء أمام كورنيلا. لكن ذلك يعني أيضاً أن لا مجال للخطأ الآن.

قال سيميوني إن "الكل يريد الفوز، وفي النصف الثاني من الموسم لم يعد هناك الهدوء المعهود. سيكون الأمر أكثر صعوبة، حيث تقاتل الفرق لإنقاذ نفسها، للتأهل إلى أوروبا. عليك أن تظل متيقظاً".

- "هناك دائماً فرصة" -

يواجه أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو السبت، قبل إشبيلية الثلاثاء، وهما مباراتان صعبتان ستختبران قوته مرة أخرى، خصوصاً وأن بلباو سيكون حريصاً على تحقيق فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد مارسيلينو غارسيا تورال.

في المقابل، تبدو طريق ريال مدريد أسهل، لا سيما وأن مبارياته الست المقبلة ستكون ضد فرق من آخر سبعة مراكز في ذيل الترتيب، بداية مع أوساسونا السبت.

عندما خسر الفريق الملكي خارج أرضه أمام شاختار دانييتسك الاوكراني في بداية كانون الأول/ديسمبر، عاد زيدان إلى مسار القوة مع لاعبيه الأكثر ثقة، فتمكن فريقه من التعافي سريعاً.

ويبدو برشلونة بروحية جديدة أيضاً، إذ جاء فوزه 3-2 على بلباو الأربعاء بمثابة دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً مع الأداء الرائع لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فقد سجل "البرغوث" هدفين وكان على أعتاب الثلاثية، وساهم كل من الفرنسيين عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونغ إلى جانب بيدري في تقديم عرض هجومي رائع.

كان ذلك الفوز في تلك المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية كافياً لإحياء آمال الكاتالونيين، حتى وإن كان الفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو الذي يملك مباراتين مؤجلتين عن برشلونة وريال مدريد، لذا يبدو أن الفجوة تحتاج مجهوداً أكبر لتضييقها.

قال المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان إن "هناك دائما فرصة. الموسم طويل جداً. يمكن أن يكون لديك تذبذب في موسم ما، وقد يجد الفريق الذي يعمل بشكل جيد صعوبة فجأة".

لذا، فإن فوز برشلونة خارج أرضه على غرناطة السبت، سوف يرفع آماله في إمكانية العودة إلى المنافسة من جديد.

© 2021 AFP