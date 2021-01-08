رالي دكار: ساينز يحرز المرحلة السادسة امام الراجحي والعطية

فرانك فيف ا ف ب

السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل في المرحلة السادسة من رالي دكار في العودية في 8 كانون الثاني/يناير 2021

إعلان اقرأ المزيد

حائل (السعودية) (أ ف ب)

أحرز حامل اللقب الاسباني كارلوس ساينز سائق ميني المرحلة السادسة من رالي دكار بين القيصومة وحائل في السعودية بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيرتهانسل في صدارة الترتيب العام.

وساينز الفائز في المرحلة الأولى الإثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، قطع مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها مئة كيلومتر بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة الخميس، وأنهى السباق متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وبقي بيترهانسل "سيد دكار" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

أما في فئة الدراجات، فحقق الاسباني جوان باريدا فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة.

وقطع باريدا (هوندا) مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدمًا بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوستوانا سائق ياماها و53 ثانية عن الاسترالي دانيال ساندز (كاي تي ام).

أما بطل عامي 2016 و2019 الاسترالي توبي برايس (كاي تي ام) فارتقى الى صدارة الترتيب العام بعدما حل سابعًا اليوم، متقدمًا بفارق دقيقتين و16 ثانية عن الارجنتيني كيفن بينافيديس الذي تعرض لكسر في انفه واصابة في كاحله خلال حادث في المرحلة الخامسة الخميس لم يمنعاه من الفوز بها، فيما اكتفى اليوم بالمركز السابع عشر.

فيما تراجع متصدر الترتيب مع نهاية يوم امس الفرنسي كزافييه دو سولتريه الى المركز الخامس بعدما حل في المركز 14 اليوم، أما حامل اللقب الاميركي ريكي برابيك فتراجع الى المركز الثالث عشر متأخرًا بـ19 دقيقة و56 ثانية عن برايس.

وأكد الاخير ان الجميع استفاد من تقصير المرحلة قبل دخول يوم الاستراحة غدًا السبت في حائل "هاذان الشابان خلفي كانا رائعين طوال اليوم، السرعة كانت هائلة".

© 2021 AFP