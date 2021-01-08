كأس انكلترا: أستون فيلا يؤكد إقامة مباراته ضد ليفربول رغم تفشي كورونا

انردو بويرز تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

أُجبر استون فيلا الخميس على إغلاق مقره التدريبي وإلغاء الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد بطل انكلترا لترتفع مخاوف حيال تأجيل المواجهة.

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لندن (أ ف ب)

أكد نادي أستون فيلا الجمعة أنه سيخوض مباراته ضد ضيفه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم مساء الجمعة رغم وجود حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأعضاء جهازه الفني.

وأُجبر فيلا الخميس على إغلاق مقره التدريبي وإلغاء الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد بطل انكلترا لترتفع مخاوف حيال تأجيل المواجهة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي الجمعة "يؤكد أستون فيلا أن مباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانكليزي ضد ليفربول ستقام في ملعب فيلا بارك هذا المساء".

ومن المتوقع ألا يشارك أي لاعب من الفريق الاول في اللقاء حيث سيشرف مارك ديلايني مدرب فريق ما دون 23 عامًا على المباراة بمشاركة لاعبين من فريقي ما دون 23 و18 عامًا.

ويثير تفشي كوفيد-19 في استون فيلا أيضًا التساؤلات حول مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز. إذ من المفترض ان يواجه توتنهام الاربعاء على ان يلتقي مع ايفرتون في السادس عشر من الشهر الحالي.

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من اصابات عدة في صفوفه في الشهرين الاخيرين ما زاد من الشكوك حول اكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

والغيت ثلاث مباريات في الدوري الانكليزي في الايام الاخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس السبت لوجود اصابات عدة في صفوف الاخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الاسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

© 2021 AFP