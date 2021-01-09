الأردن يجيز الاستعمال الطارىء للقاح سينوفارم الصيني

فيكتوريا جونز تصوير مشترك/ا ف ب

كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى غايز في وسط لندن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020 مع بدء حملة التلقيح في بريطانيا

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عمان (أ ف ب)

منح الأردن السبت "ترخيصا طارئا" لإستعمال لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد فايزر/بايونتيك، وفق ما أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الرسمية.

وقال مدير المؤسسة نزار المهيدات في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي إنه "تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي +سينوفارم+ ضد فيروس كورونا المستجد، وهو بذلك يكون ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح +فايزر/بايونتيك+".

وأضاف إن "المؤسسة أجازت المطعوم بعد إستكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ"، مشيرا إلى أنه "ثاني مطعوم يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا".

وأعلنت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي أن لقاحها فعال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات إن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك و650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/اكسفورد وان هناك اتفاقيات مع "جونسون آند جونسون".

ولم يعلن بعد موعد بدء حملة التطعيم التي ستستهدف في البداية مابين 20 الى 25 في المئة من عدد سكان المملكة البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن نهاية الشهر الحالي أو بداية شباط/فبراير المقبل.

ووصلت 20 ثلاجة لحفظ هذه اللقاحات وتم توزيعها في أنحاء المملكة. كما تم تحديد 29 مركزا في مختلف محافظات المملكة لإعطاء اللقاحات.

وكان عبيدات صرح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 305 آلاف و163 إصابة مؤكدة بالفيروس و3989 وفاة.

© 2021 AFP