البابا فرنسيس يعلن أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا "الأسبوع المقبل"

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صورة التقطت في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020 ونشرها المكتب الصحافي للفاتيكان تظهر البابا فرنسيس في الفاتيكان وهو يضع كمامة

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الفاتيكان (أ ف ب)

اعلن البابا فرنسيس السبت في مقابلة مع قناة التلفزيون الايطالية "كانال 5" أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا "الاسبوع المقبل"، معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس "نكرانا انتحاريا".

وقال البابا في المقابلة التي ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الاعلام، "الاسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا (في الفاتيكان) وقد اخذت موعدا، يجب القيام بذلك"، مضيفا أن "هناك نكرانا انتحاريا (في رفض تلقي اللقاح) اجهل تفسيرا له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم".

وتابع البابا فرنسيس في المقابلة "اعتقد أن على الجميع تلقيح أنفسهم من وجهة نظر اخلاقية، إنه خيار أخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة الآخرين".

وقال أيضا "حين كنت طفلا، اذكر تفشي وباء شلل الاطفال الذي أدى الى إصابة عدد كبير من الاطفال بالشلل وكنا ننتظر اللقاح بفارغ الصبر (...) وحين أبصر اللقاح النور كان يعطى مع السكر. ثم كبرنا في ظل اللقاحات، ضد الحصبة، ضد هذا المرض وضد ذاك، لقاحات كانت تعطى للاطفال".

وتساءل البابا فرنسيس "لا اعرف لماذا يقول أحدهم +كلا، اللقاح خطير+. إذا كان الاطباء يعتبرون أنه قد يكون امرا جيدا ولا يظهر أخطارا محددة، فلماذا عدم تلقيه؟".

وتزامنت تصريحات الحبر الاعظم مع إعلان الفاتيكان السبت وفاة طبيب البابا الخاص فابريزيو سوكورسي (78 عاما) بسبب "مضاعفات ناتجة من كوفيد-19" فيما كان يرقد "في المستشفى لتلقي العلاج من داء سرطاني".

وسوكورسي هو طبيب البابا فرنسيس منذ العام 2015.

© 2021 AFP