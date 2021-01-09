بطولة ألمانيا: هالاند يحرم لايبزيغ من الصدارة وفوز أول لشالكه منذ عام

روني هارتمان ا ف ب

النروجي إرلينغ هالاند (وسط) يحتفل مع زملائه في دورتموند بتسجيله الهدف الثالث في مرمى لايبزيغ، في 9 كانون الثاني/يناير 2021

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برلين (أ ف ب)

بعد سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة، سقط لايبزيغ الثاني على أرضه بخسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-3 ليفرّط بفرصة الارتقاء الى الصدارة، فيما حقق شالكه فوزه الأول منذ أوائل 2020 باكتساحه هوفنهايم 4-صفر السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

في قمة المرحلة، فرض النروجي إرلينغ هالاند، العائد الى الفريق الأسبوع الماضي بعد غياب لقرابة شهر بسبب الإصابة، نفسه نجما للمواجهة بين دورتموند ومضيفه لايبزيغ بتسجيله الهدفين الثاني والثالث ولعبه دورا مؤثرا في الهدف الأول الذي كان من نصيب الإنكليزي جايدون سانشو.

وبفوزه الثاني تواليا في معقل لايبزيغ الذي خسر صفر-2 خلال اللقاء الأخير بين الفريقين، رفع دورتموند رصيده الى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما أخفق فريق المدرب يوليان ناغلسمان في استغلال خسارة بايرن ميونيخ الجمعة أمام مونشنغلادباخ (2-3)، لكي يعتلي الصدارة فبقي ثانيا بفارق نقطتين عن النادي البافاري بطل المواسم الثمانية الماضية.

وتأتي الخسارة الثانية للايبزيغ هذا الموسم في شهر شاق عليه، إذ أنه مدعو لمواجهة فولفسبورغ وأونيون برلين وباير ليفركوزن من الآن وحتى نهاية الشهر الأول من العام الجديد.

ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر في الشوط الأول الذي شهد خسارة دورتموند جهود لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل بسبب إصابة على مستوى الكاحل، ما دفع المدرب إدين ترزيتش الى استبداله بإيمري جان (30).

لكن دورتموند استهل الشوط الثاني بأفضل طريقة حين افتتح التسجيل بلعبة جماعية جميلة إثر هجمة مرتدة، فوصلت الكرة الى هالاند المتوغل على الجهة اليمنى فعكسها الى القائد ماركو رويس الذي حولها بكعب قدمه لسانشو، ليودعها الأخير الشباك (55).

وكان لايبزيغ قريبا من ادراك التعادل لكن الحظ عاند الإسباني داني أولمو بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيمن (67).

وجاء رد دورتموند قاسيا بهدف ثان بعد لعبة جماعية جميلة أخرى بدأها هالاند بسلسلة من المراوغات قبل أن تعود الكرة اليه من عرضية لسانشو، فحولها برأسه في الشباك (71)، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة بينية متقنة من رويس، مسجلا هدفه الثاني عشر في المركز الثاني خلف هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (20).

وقلص لايبزيغ الفارق متأخرا عبر النروجي الآخر الكسندر سورلوث بتسديدة من مسافة قريبة بعدما تابع رأسيته التي صدها الحارس السويسري رومان بوركي (89).

- شالكه يفك صيامه لعام عن الانتصارات -

وتجنب شالكه معادلة الرقم القياسي السلبي لعدد المباريات المتتالية من دون فوز في تاريخ الدوري والمسجل تاسمانيا برلين موسم 1965-66 (31 مباراة من دون فوز)، وذلك بتحقيقه انتصاره الأول منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي بفضل الأميركي ماثيو هوب الذي سجل ثلاثية في مرمى هونهايم (42 و57 و63) قبل أن يضيف المغربي أمين الحارث الرابع بعد أن أيضا خلف الأهداف الثلاثة الأولى (80).

وكان شالكه يخوض مباراته الثانية بقيادة مدربه الجديد السويسري كريستيان غروس الذي استلم المهمة خلفا لمانويل باوم المقال من منصبه بعد 79 يوما فقط على توليه المهمة.

وغروس (66 عاما) الذي خسر مباراته الأولى أمام هرتا برلين بثلاثية نظيفة، هو المدرب الرابع لشالكه في 2020 بعد دافيد فاغنر، باوم، والهولندي هوب ستيفنس الذي استلم المهمة موقتا لأيام معدودة بعد إقالة باوم.

ويبدو أن التعاقد مع غروس أحدث الصدمة المعنوية اللازمة لكي يخرج شالكه من كبوته والعودة الى سكة الانتصارات التي حاد عنها في مبارياته الـ30 الأخيرة، امتدادا من الموسم الماضي، وتحديدا منذ تغلبه على مونشنغلادباخ 2-صفر في 17 كانون الثاني/يناير 2020.

وبهذا الفوز الذي طال انتظاره قرابة عام من الزمن، ترك شالكه المركز الأخير لماينتس الذي خسر السبت على أرضه أمام إينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما البرتغالي أندريه سيلفا من ركلتي جزاء (24 و73).

وأبدى المدير الرياضي لشالكه يوشن شنايدر ارتياحه بعد أن فك فريقه صيامه الطويل عن الانتصارات، قائلا "الارتياح كبير لا بل هائل. لكنها خطوة واحدة وحسب. الآن، علينا المضي قدماً".

وبدوره، عجز هوب عن "إيجاد الكلمات" لوصف ما يشعر به ابن الـ19 عاما بعد أن بات أول لاعب أميركي يسجل ثلاثية "هاتريك" في الدوري الألماني، متمنيا "أن نواصل القتال"، بما أن الفريق ما زال متخلفا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وعمق فرايبوغ جراح كولن بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة، مسديا خدمة لشالكه بما أن الخاسر يحتل المركز الخامس عشر بفارق نقطة أمام أرمينيا بيليفيد السادس عشر وأربع أمام الفريق الأزرق الملكي.

- تعثر ليفركوزن مجددا -

فرط باير ليفركوزن بنقطتين ثمينتين لصراعه على الصدارة، وذلك بتعادله على أرضه مع فيردر بريمن 1-1.

بعد أن تلقى في المرحلة الماضية على يد خصمه المقبل الثلاثاء في الدور الثاني لمسابقة الكأس إينتراخت فرانكفورت هزيمته الثانية للموسم، كان ليفركوزن يمني النفس بالعودة سريعا الى سكة الانتصارات وتضييق الخناق على لايبزيغ الثاني.

لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس وجد نفسه السبت متخلفا أمام ضيفه بريمن في الدقيقة 52 بهدف التركي عمر توبراك، إلا أن التشيكي باتريك تشيك أنقذه من هزيمة ثالثة بإدراكه التعادل في الدقيقة 70.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن لايبزيغ وأربع عن بايرن ميونيخ.

وانتهت المواجهة بين أونيون برلين الخامس وفولفسبورغ السادس بالتعادل بهدفين للهولندي شيرالدو بيكر (29) وروبرت أندريش (52)، مقابل هدفين للسويسري ريناتو ستيفن (10) والهولندي فوتر فيغهورست (66 من ركلة جزاء) الذي رفع رصيده الى 10 أهداف في لقاء أكمله فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد ماكسيميليان أرنولد.

وبقي أونيون بهذا التعادل أمام فولفسبورغ بفارق الأهداف.

© 2021 AFP