بطولة إسبانيا: تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو بسبب الأحوال الجوية

بنجامين كريميل ا ف ب

لقطة مصورة في العاصمة الإسبانية مدريد تظهر كثافة الثلوج المتساقطة في الثامن من كانون ثالثاني/يناير 2021

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم السبت تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو التي كانت مقررة مساء اليوم في العاصمة ضمن المرحلة الثامنة عشرة من البطولة المحلية بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ولم تتمكن طائرة الفريق الباسكي من الهبوط في مدريد بسبب العاصفة الثلجية، واضطر للعودة إلى بلباو.

وقالت رابطة "لا ليغا" في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر" أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة التي سببتها الثلوج الكثيفة.

وأضاف البيان "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الناجم عن العاصفة التي اجتاحت جزءا كبيرا من شبه الجزيرة الأيبيرية، مما تسبب في إغلاق مطار مدريد باراخاس، واستحالة وجود الملعب (واندا ميتروبوليتانو) في ظروف اللعب المثلى، طلبت "لا ليغا"، بعد الاتصال بكلا الناديين، من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة".

واشار البيان إلى أن لجنة المسابقات وافقت على الطلب وأنه وسيتم الاعلان عن الموعد الجديد للمباراة في الأيام المقبلة.

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه جاره ريال مدريد حامل اللقب علما انه لعب مباراتين أقل، فيما يحتل بلباو المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وتسببت العاصفة الثلجية التى ضربت اسبانيا الجمعة وهي الاسوأ منذ 50 عاما في فوضى عارمة في البلاد ما ادى الى انقطاع السبل أمام مئات السيارات وشل الحركة.

© 2021 AFP