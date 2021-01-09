بطولة إيطاليا: أتالانتا يواصل مشواره الصعودي

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

المهاجم السلوفيني يوسيب إيليسيتش في لقطة احتفالية بعد التسجيل لأتالانتا الإيطالي في مرمى مضيفه ليفربول الإنكليزي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ليفربول، شمال غرب انكلترا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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روما (أ ف ب)

بعد أن تعثر أمام فرق متواضعة الى حد ما من عيار سمبدوريا وسبيتسيا وهيلاس فيرونا في القسم الأول من الموسم، واصل أتالانتا مشواره الصعودي وحقق انتصاره الثالث تواليا بتغلبه على مضيفه بينيفينتو 4-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم استمرار غياب "ملهمه" الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، نجح ممثل مدينة برغامو في تحقيق فوزه التاسع لهذا الموسم والصعود موقتا الى المركز الرابع على حساب يوفنتوس البطل وساسوولو ونابولي مع مباراة مؤجلة في جعبته.

ويدين أتالانتا الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا حيث أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع ريال مدريد الإسباني، بالنقاط الثلاث الى السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل الهدف الأول (30) وكان خلف الثاني الذي احرزه البرازيلي رافايل تولوي بعدما تابع تسديدة السلوفيني (69)، ثم مرر كرة الهدف الثالث الذي سجله الكولومبي دوفان زاباتا ورفع به رصيده الى 7 أهداف (71).

وأضاف الكولومبي الآخر لويس مورييل الهدف الرابع من خارج المنطقة بعد دخوله بديلا، رافعا رصيده الى 10 أهداف، فيما كان هدف بينيفينتو الوحيد عبر ماركو ساو في مستهل الشوط الثاني حين أدرك التعادل (50).

ويلعب لاحقا جنوى مع بولونيا وميلان المتصدر مع تورينو.

© 2021 AFP