بطولة فرنسا: فوز اول لسان جرمان مع بوكيتينو وليون بطل الذهاب

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لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بهدف الاسباني بابلو سارابيا ضد بريست في الدوري الفرنسي لكرة القدم في التاسع من كانون الثاني/يناير 2021

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باريس (أ ف ب)

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزه الاول بإشراف مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة 3-صفر على حساب بريست ضيفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي التي شهت عودة ليون من تأخر بهدفين امام مضيفه رين الى تعادل 2-2 ليكون بطل مرحلة الذهاب.

وبعد أن استهل مشواره مع فريق العاصمة إثر تعيينه مدربًا خلفًا للألماني توماس توخل مطلع العام بتعادل مع سانت إتيان 1-1 الاربعاء، حقق بوكيتينو على معلب "بارك دي برانس" فوزه الاول مع الفريق الذي دافع عن الوانه لاعبا بين عامي 2001 و2003.

ورفع ليون رصيده الى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من سان جرمان الثاني وليل الثالث بعد أن عاد الأخير الى سكة الانتصارات من بوابة نيم بهدف نظيف بعد سقوطه امام انجيه في المرحلة السابقة.

ويدين سان جرمان بالفوز للايطالي مويس كين (16)، الارجنتيني ماورو ايكاردي العائد من الإصابة (81) والبديل الاسباني بابو سارابيا (83).

واستمر غياب النجم البرازيلي نيمار عن وصيف بطل اوروبا لعدم تعافيه من اصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي ضد ليون، اضافة لقطب الدفاع بريسنل كيمبيبي والظهير الايمن الايطالي اليساندرو فلورنتسي ولاعب الوسط الارجنتيني لياندرو باريديس.

وهدد بريست باكرًا عندما أجبر فرانك أونورا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لإبعاد تسديدته القوية (6).

وافتتح سان جرمان التسجيل بعدما رفع الارجنتيني أنخل دي ماريا الكرة من ركنية تابعها البرازيلي ماركينيوس رأسية ارتطمت بالقائم لترتد امام كين المتواجد على خط المرمى تابعها سهلة في الشباك (16) مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم في 13 مباراة خاضها.

ومن ركنية مماثلة كاد ماركينيوس أن يضاعف النتيجة الا ان الحارس غوتييه لارسونور أبعد كرته عن الخط (26).

وحاول بريست إدراك التعادل قبل الاستراحة من ركلة حرة لرومان فافر أبعدها نافاس الى ركنية (42)، ثم واصل الكوستاريكي تألقه في الشوط الثاني وتصدى لكرة أخرى من أونورا إثر هجمة مرتدة (53)، قبل ان تمر تسديدة فافر بجانب القائم (58).

وشهدت الدقيقة 65 دخول ايكاردي للمرة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعافيه من إصابة ولم يتأخر لوضع بصمته في المباراة.

تصدى لارسونور المتألق لتسديدتين لكل من كيليان مبابي (67) وايكاردي (78)، قبل ان يضاعف الأخير تقدم فريقه بعد توغل رائع لمبابي عن الجهة اليمنى مراوغًا ثلاثة لاعبين قبل ان يمرر كرة خالصة الى الدولي الارجنتيني (81).

وسجل بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الأخيرة الهدف الثالث بعدما وصلت الكرة الى ايكاردي مررها بكعب قدمه خلفية الى سارابيا الذي دخل بديلا في الدقيقة 56 اثر إصابة السنغالي ايدريسا غي، سددها رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يمين الحارس (83).

وستكون الفرصة متاحة أمام بوكيتينو للصعود الى منصة التتويج بعد أيام فقط على توليه المهمة، إذ يلتقي سان جرمان الاربعاء مع غريمه مرسيليا على كأس الأبطال الموازية للكأس السوبر المحلية.

- ليون يفلت من الخسارة –

أفلت ليون من الخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما عوّض تأخره بهدفين امام رين الى تعادل متأخر 2-2 ليحتفظ بالصدارة.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق كليمان غرونييه (20) وبنجامان بوريجو (55)، قبل ان يعود ليون عبر الهولندي ممفيس ديباي (79) والبلجيكي جايسون دوناييه (82).

وكان ليون فاز بنتيجة 3-2 في المرحلة السابقة على لنس في مباراة سجل خلالها ديباي هدفين.

ولا تزال الفرصة قائمة امام ديباي للانضمام الى برشلونة الاسباني قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الجاري.

وكانت الصفقة فشلت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي علما أن عقده ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

ولدى سؤاله عن مستقبله اجاب ديباي بعد مباراة لنس "يجب ان نستفيد من تواجدي هنا ربما حتى نهاية الموسم. لدينا فريق رائع، هذا كل ما أستطيع قوله".

وحقق ليل فوزًا صعبًا بهدف نظيف على مضيفه نيم أحرزه التركي بوراك يلماز (29)، مانحًا فريقه انتصاره العاشر هذا الموسم.

وواصل موناكو نتائجه الجيدة حيث حقق فوزه الثاني تواليًا على حساب ضيفه انجيه بثلاثية نظيفة ليبقى من دون هزيمة للمباراة الرابعة تواليًا.

ورفع فريق الامارة رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن رين الخامس.

© 2021 AFP