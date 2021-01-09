فقدان طائرة بوينغ على متنها 62 شخصا في اندونيسيا

أديك بيري ا ف ب/ارشيف

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جاكرتا (أ ف ب)

رجحت السلطات الاندونيسية تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-500 على متنها 62 شخصا في بحر جاوة إثر فقدان الاتصال بها دقائق بعد إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي السبت.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل اديتا ايراواتي لفرانس برس "فقدان الاتصال" بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بينما كانت تقوم برحلة داخلية "من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء +س ج واي 182+".

وأوضح أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 ت غ).

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا، لافتة إلى إرسال سفينتين إلى الموقع الذي يرجح سقوط الطائرة فيه.

وفي مطار بونتياناك، قال يامان زاي "أربعة من أسرتي، زوجتي وثلاثة أطفال، في الطائرة".

وتستغرق الرحلة من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا إلى بونتياناك نحو 90 دقيقة، ولكن رادارات المراقبة فقدت اثر الطائرة فوق بحر جاوة بعيد إقلاعها.

- "أقل من أربع دقائق" -

ووفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، فقد حلقت الطائرة الى ارتفاع يناهز 11 ألف قدم (3,350 كلم) قبل أن تهبط إلى 250 قدما قبيل فقدان برج المراقبة الاتصال بها.

وقال الموقع في تغريدة على تويتر إنّ الطائرة هبطت "أكثر من 10 آلاف قدم في أقل من أربع دقائق".

وقال صيادون في تصريحات لقناة محلية إنّهم عثروا على حطام في منطقة "الجزر الألف" قبالة العاصمة، فيما لم ترد أي معلومة رسمية عن مصدره.

وقالت الشركة التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة إنها تجري تحقيقا، على غرار الوكالة الإندونيسية للبحث والانقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوة بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا بفرض غرامات على بوينغ بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها خدعت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز ماكس-737. وتم وقف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.

وشهد قطاع الطيران في اندونيسيا عدداً من الحوادث في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات محلية عدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي عام 2014، تحطمت طائرة تابعة لشركة "ايراسيا" أثناء رحلة بين مدينة سورابايا الاندونيسية وسنغافورة وكان يستقلها 162 راكبا. وخلص المحققون إلى حدوث أخطاء بشرية إضافة إلى رصد مشاكل عملية.

© 2021 AFP