وزارة النقل الاندونيسية تعلن فقدان الاتصال بطائرة بوينغ 737 تقوم برحلة داخلية

أديك بيري ا ف ب/ارشيف

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جاكرتا (أ ف ب)

أعلنت وزارة النقل الاندونيسية السبت فقدان الاتصال بطائرة ركاب تابعة إلى شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اديتا ايراواتي إنّه جرى "فقدان الاتصال" بطائرة الشركة والتي كانت تقوم برحلة "من جاكرتا إلى بونتياناك (بجزيرة بورنيو) وتحمل رقم النداء +س ج واي 182+".

وأوضح أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 بتوقيت غرينتش).

ولم يتضح بعد عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة بوينغ 737-500 التي تتسع لنحو 130 شخصا، عندما اقلعت من مطار سوكارنو-هاتا الدولي.

وتستغرق الرحلة عادة 90 دقيقة.

وقالت الشركة التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة إنها تجري تحقيقا.

وتقوم الوكالة الإندونيسية للبحث والانقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل بالتحقيق أيضا.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوا بعد 12 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا في فرض غرامات على بوينغ بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها غشت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز ماكس-737. وتم إيقاف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.

© 2021 AFP