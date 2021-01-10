أغويرو ينضم إلى لائحة الغائبين عن سيتي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

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لندن (أ ف ب)

طالت لائحة اللاعبين غير المتاحين في تشكيلة مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، مع ضم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إليها لمخالطته مصاباً بفيروس كورونا المستجد، ووضعه في الحجر الصحي.

وسجل سيتي ما مجموعه 11 حالة إيجابية بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن رغم سلبية نتيجة فحصه، فإن أغويرو سيخضع للعزل تماشياً مع البروتوكولات الصحية، بحسب ما قال المدرب الإسباني للفريق جوسيب غوارديولا.

وأوضح غوارديولا الأحد، بعد فوز لاعبيه على برمنغهام 3-صفر في كأس إنكلترا أنه "للأسف، كان سيرخيو على تواصل مطول مع شخص إيجابي، لذا فهو في العزل الانفرادي لبضعة أيام".

وأضاف "نتيجته (أغويرو) سلبية، لكن البروتوكول ينص على أنه إذا خالطت شخصاً إيجابياً، فعليك عزل نفسك".

ومنذ عيد الميلاد، ثبتت إصابة ثمانية على الأقل من زملاء أغويرو، وهم البرازيليان غابريال جيزوس وإيدرسون، كايل ووكر، سكوت كارسون، كول بالمر، تومي دويل، والإسبانيان فيران توريس وإريك غارسيا.

وغادر جيزوس ووكر الحجر، وشاركا في وقت متأخر من مباراة برمنغهام، فيما بقي إيدرسون على مقاعد البدلاء.

ويعزز هذا الغياب لأغويرو تقويض موسمه، منعته الإصابات من المشاركة في ثلاث مباريات فقط في الجزء الأول منه.

وسيخوض سيتي في الأيام العشرة المقبلة، ثلاث مباريات على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز، ضد برايتون وكريستال بالاس وأستون فيلا، وهناك شكوك في مشاركة أغويرو في المباراتين الأوليين.

© 2021 AFP