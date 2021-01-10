الدوري الاميركي للمحترفين: سيكسرز "المنقوص" يسقط امام ناغتس

تيم نواشوكوو GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز داني غرين (بالازرق) يحاول التسديد باتجاه سلة دنفر ناغتس في الدوري الاميركي للمحترفين.

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لوس انجليس (أ ف ب)

سقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الذي اعتمد على تشكيلة ضمت 8 لاعبين فقط بسبب الاصابات وتطبيق بروتوكل جائحة كوفيد-19، امام منافسه وضيفه دنفر ناغتس 103-115 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وجاءت نتيجة سيث كوري ايجابية الخميس، فاضطر اربعة من زملائه الذين خالطوه وهم توبياس هاريس، ماتيس ثيبول، شايك ميلتون وفانسان بوارييه الى حجز انفسهم، في حين غاب نجما الفريق الكاميروني جويل امبييد والاسترالي بن سيمونز بداعي الاصابة في الظهر والركبة تواليا.

ومن بين اللاعبين الثمانية المتاحين امام المدرب دوك ريفرز، لم يكن مايك سكوت جاهزا لخوض المباراة لكنه جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ليسمح لفريقه بتواجد ثمانية لاعبين كما تنص قوانين رابطة الدوري.

واسف ريفرز لخوض فريقه المباراة في هذه الظروف بقوله "لا اعتقد بانه كان يجب ان نخوض المباراة لكن القرار لا يعود الي. انا قلق لصحة اللاعبين".

واضطر ريفرز الى اشراك المخضرمين دوايت هاورد وداني غرين الى جانب مجموعة من الشباب بينهم ايسايه جو وداكوتا ماتياس وتيريز ماكسي وتألق الاخير ونجح في تسجيل 39 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف الفائز فكان غاري هاريس مع 21 نقطة في حين اضاف الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة.

والخسارة هي الاولى لسيكسرز في اخر 20 مباراة خاضها على ملعبه.

وبات لا ميلو بول اصغر لاعب في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة يسجل "تريبل دبل" مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه تشارلوت هورنتس للفوز على اتلانتا هوكس 113-105.

وبعمر 19 عاما، تفوق بول على صاحب الرقم القياسي السابق مارلاكل فولتس ب177 يوما.

وساهم تيم هارداواي وتري بورك في فوز دالاس مافريكس على اورلاندو ماجيك 112-98 بتسجيلهما 36 و29 نقطة تواليا اي اكثر من نصف نقاط الفريق.

ونجح هارداواي بتسجيل 8 رميات ثلاثية من اصل 13 قام بتسديده نحو سلة ماجيك.

وفي المباريات الاخرى، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 125-99،

وميلووكي باكس على كليفلاند كافالييرز 100-90، وسان انتونيو سبيرز على مينيسوتا تمبروولفز 125-122 بعد التمديد، وتشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 113-105، وفينيكس صنز على انديانا بايسرز 125-117، وميامي هيت على واشنطن ويزاردز 128-124.

© 2021 AFP