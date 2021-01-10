الرئيس التشيكي يطلب مساعدة إسرائيل على صعيد التلقيح

متظاهرون ضد القيود الحكومية للحد من تفشي كوفيد-19 في العاصمة التشيكية في 10 كانون الثاني/يناير 2021

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براغ (أ ف ب)

اعلن الرئيس التشيكي الاحد أنه طلب من إسرائيل أن تتقاسم وبلاده خبرتها على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وخصوصا أن عدد الاصابات بالفيروس في تشيكيا هو بين الأعلى في العالم.

وتظاهر الآلاف في وسط براغ رفضا لحملة التلقيح القائمة وللقيود الحكومية المشددة الهادفة الى الحد من تفشي الوباء.

وفي مقابلة مع صحيفة بليسك، قال الرئيس ميلوش زيمان أنه طلب أخيرا من نظيره الاسرائيلي رؤوفين ريفلين "المساعدة في تنظيم حملة التلقيح لأن اسرائيل تقوم بعمل مثالي في هذا الصدد".

وتلقى نحو مليون ونصف مليون شخص حتى الآن اللقاح في إسرائيل، بوتيرة اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنها الاسرع في العالم، مع السعي الى تلقيح جميع الاسرائيليين ممن تجاوزوا ستة عشر عاما بحلول آذار/مارس.

واضاف زيمان الذي تربطه علاقات وثيقة باسرائيل، "آمل أن يأتي خبراء اسرائيليون الى هنا ونتشارك خبرتهم".

وبدأت جمهورية تشيكيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بعيد عيد الميلاد، وكان رئيس الوزراء الشعبوي اندريه بابيش أول من تلقى اللقاح.

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص الاحد في شوارع براغ هاتفين "لسنا قطيعا" و"لا للتلقيح" و"لنفتح تشيكيا". وافادت فرانس برس أن عددا ضئيلا منهم كان يضع الكمامات مع عدم التزامهم التباعد الاجتماعي.

وأكد هؤلاء أن القيود الحكومية لم تحل دون ازدياد الاصابات، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي الحقتها بالاقتصاد.

ويناهز عدد سكان تشيكيا 10,7 ملايين نسمة. وأحصت السلطات الصحية حتى الآن أكثر من 830 الف إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها أكثر من 13 الف وفاة. وتجاوز عدد الاصابات اليومية هذا الاسبوع مرتين عتبة 17 الف حالة.

© 2021 AFP