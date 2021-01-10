الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من كوفيد-19 (تلفزيون)

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في صورة تعود الى كانون الثاني/يناير 2020

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الجزائر (أ ف ب)

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاحد الى ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات تسبب بها كوفيد-19 الذي سبق أن أصيب به، وفق ما افاد التلفزيون العام.

وتأتي هذه العودة الى المانيا بعد أقل من اسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد استمرت شهرين.

ولم تصدر أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه.

وكان تبون (75 عاما) عاد من برلين في 29 كانون الاول/ديسمبر بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي اصيب به في تشرين الاول/اكتوبر وتمضيته فترة نقاهة.

وعرض التلفزيون العام الاحد مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة حيث كان في وداعه مسؤولون كبار قبل أن يغادر الى برلين.

وذكر التلفزيون أنه كان مقررا أن يتلقى الرئيس هذا العلاج قبل عودته الى الجزائر، لكن العملية ارجئت كونها غير ملحة وبسبب التزامات لتبون تتصل ببعض "الملفات الطارئة".

وعاد تبون الى الجزائر لتوقيع قانون المالية للعام 2021 قبل 31 كانون الاول/ديسمبر الفائت وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2021 AFP