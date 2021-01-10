بطولة ألمانيا: شتوتغارت يستعيد نغمة الفوز من بوابة أوغسبورغ

كريستوف ستاخي ا ف ب

لاعبو شتوتغارت يحتفلون بالفوز على أوغسبورغ 4-1 ضمن المرحلة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم في العاشر من كانون الثاني/يناير 2021

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برلين (أ ف ب)

استعاد شتوتغارت نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه أوغسبورغ 4-1 الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وهو الفوز الأول لشتوتغارت في البوندسليغا بعد خساراتين وتعادل، وبه رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، مقابل 19 لأغوسبورغ الحادي عشر.

تقدم الضيوف من ركلة الجزاء للمهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (10)، وضاعف الكونغولي سيلاس فامانغيتوكا النتيجة من هجمة مرتدة (29).

وقلص أوغسبورغ النتيجة مع بداية الشوط الثاني عندما سدد لاعب الوسط ماركو ريختر في الشباك من مسافة قريبة (46).

واضاف غونزاليس كاسترو قائد شتوتغارت الهدف الثالث (61) واختتم البديل دانيال ديدافي مسلسل الأهداف قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية.

ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد ريختر لنيله انذارين في غضون 3 دقائق (73 و76).

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب ترتيب البطولة بـ33 نقطة أمام لايبزيغ (31 نقطة) وكلاهما خسرا في هذه المرحلة الأول أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، والثاني ضد ضيفه بوروسيا دورتموند 1-3.

وحقق أرمينيا بيليفيلد فوزاً أبعده عن منطقة الخطر، وكان على حساب ضيفه هرتا برلين بهدف دون رد سجله رينولد يابو في الدقيقة 64.

وتقدم أرمينيا الى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، مقابل 16 نقطة لفريق العاصمة صاحب المركز الثاني عشر.

© 2021 AFP