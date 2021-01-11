الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يواصل الصحوة ويستعيد الصدارة

كارمن مانداتو غيتي/ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز انطوني ديفيس في محاولة للتسجيل في المباراة ضد هيوستن روكتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 10 كانون الثاني/يناير 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب صحوته واستعاد صدارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 120-102 الأحد.

ويدين ليكرز بفوزه الى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان افضل مسجل في صفوفه وفي المباراة برصيد 27 نقطة مع اربع متابعات، متوفقا على هداف الدوري في الاعوام الثلاثة الاخيرة نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي سجل 20 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات.

وأضاف النجم الاخر في صفوف ليكرز "الملك" ليبرون جيمس 18 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان كريستيان وود أفضل مسجل في صفوف روكتس برصيد 23 نقطة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليكرز منذ خسارته امام ضيفه سان انتونيو سبيرز 109-118 الخميس، والثامن هذا الموسم في 11 مباراة فاستعاد صدارة الدوري من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي لعب 10 مباريات فقط حتى الان.

وفرض ليكرز افضليته على اغلب فترات المباراة وتحديدا الربع الثاني الذي حسمه بفارق 15 نقطة (40-25) بعدما كسب الاول بفارق 4 نقاط (25-21) لينهي الشوط الاول في صالحه بفارق 19 نقطة (65-46).

وحاول هيوستن روكتس تدارك الموقف في الربع الثالث وكسبه بفارق 6 نقاط (29-23)، لكن سرعان ما استعاد الضيوف السيطرة في الربع الاخير وكسبوه بفارق 5 نقاط (32-27).

وقاد النجم كواهي لينارد القطب الثاني لمدينة لوس انجليس، كليبرز الى استعادة التوازن عقب الخسارة المخيبة امام غولدن ستايت ووريرز (105-115) بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة، والفوز على ضيفه شيكاغو بولز 130-127.

وسجل لينارد 35 نقطة بينها 21 نقطة في الربع الثالث، وأنهى المباراة بسبع رميات ثلاثية بينها واحدة في الربع الثالث مكنته من تجاوز حاجز 10 الاف نقطة منذ بدء مسيرته الاحترافية، وأضاف بول جورج 28 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

ولم تنفع الضيوف النقاط الـ45 التي سجلها زاش ليفاين في تجنيب فريقه شيكاغو الخسارة الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم.

وفرض النجم كيفن دورانت نفسه نجما في مباراة فريقه بروكلين نتس بتسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة لكنها لم تكن كافية لقيادته الى الفوز على فريقه السابق ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث خسر 116-129.

وكانت المباراة الاولى التي يخوضها دورانت بعد غياب 10 ايام بسبب الحجر الصحي اثر مخالطته احد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ودفع بروكلين نتس الذي خاض المباراة في غياب نجمه الاخر كايري ايرفينغ المصاب، ثمن ادائه المخيب في الربع الثالث والذي خسره بفارق 19 نقطة (18-37) وبالتالي تخلفه بفارق 13 نقطة حافظ عليها الضيوف بعدما فرضوا التعادل في الربع الاخير 3--35.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 96-88، وغولدن ستايت ووريرز على تورونتو رابتورز 106-105، وخسر نيويورك نيكس امام دنفر ناغتس 89-114، وديترويت بيستونز امام يوتا جاز 86-96.

© 2021 AFP