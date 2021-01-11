المخضرم كازو ميورا يجدد عقده مع نادي يوكوهاما الياباني عن 53 عاماً

كازويوشي ميورا خلال مباراة مع فريقه يوكوهاما الياباني في 19 كانون الأول/ديسمبر 2020

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طوكيو (أ ف ب)

جدد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، الذي سيبلغ الرابعة والخمسين من العمر في شباط/فبراير المقبل، عقده مع نادي يوكوهاما الاثنين، ليبقى أكبر لاعب كرة قدم محترف سناً في العالم.

وسيلعب ميورا، المعروف باسم "الملك كازو" لأسلوبه الناري في أرض الملعب، موسمه السادس والثلاثين كلاعب كرة قدم محترف العام الحالي.

وقال في بيان انه الموسم الماضي "شعرت بفرحة لعب كرة القدم في وقت كان العالم يواجه فيه وضعاً صعباً بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "شخصياً لم يكن موسماً مرضياً، لكن طموحي وحماستي لكرة القدم يتزايدان".

وتابع اللاعب المتحدر من محافظة شيزووكا على الساحل الجنوبي لليابان "سأعمل بجد كل يوم، بهدف مساعدة الفريق على الفوز هذا الموسم، من خلال لعب أكبر عدد ممكن من المباريات".

وظهر ميورا في أربعة لقاءات مع ناديه العام الماضي، ليصبح أكبر لاعب ياباني في دوري الدرجة الأولى الياباني في التاريخ، عن 53 عاماً وتسعة أشهر.

ويسجل ميورا الذي يلعب لنادي يوكوهاما منذ العام 2005، أرقاماً قياسية منتظمة مرتبطة بسنه.

ففي العام 2017 على سبيل المثال، أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة احترافية، متجاوزاً الأسطورة الإنكليزي ستانلي ماثيوز حائز الكرة الذهبية عام 1956.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصبح أيضاً أكبر لاعب يبدأ مباراة في دوري الدرجة الأولى، طامحاً إلى مواصلة اللعب حتى بلوغه الستين.

وظهر ميورا الذي تلقى تدريباته في البرازيل مذ كان في الخامسة عشرة من عمره، للمرة الأولى مع فريق سانتوس عام 1986، قبل أن ينضم إلى أندية برازيلية أخرى، منها بالميراس.

وعاد اللاعب إلى اليابان عام 1990 ليدافع عن ألوان نادي يوميوري الذي أصبح اسمه في ما بعد فيردي كاوازاكي، وفاز بأربعة ألقاب دوري من 1991 إلى 1994. وفي الموسم التالي انتقل إلى جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة.

ورغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي 1990 و2000، لم يتم اختيار ميورا لتشكيلة كأس العالم 1998 في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب، وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته الكروية.

© 2021 AFP