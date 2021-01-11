بايدن يتلقى الإثنين جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19

اليكس ادلمان ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يوم الإثنين جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة اسابيع على تلقيه الجرعة الاولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن البالغ الثامنة والسبعين للاميركيين ان "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الاولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020.

وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى ايضا الجرعة الثانية امام وسائل الاعلام، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتوفي اكثر من 374 الف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن الجمعة آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافا اياها بـ"المهزلة".

وقال بايدن "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيرا الى ان عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

وتلقى 6,7 ملايين اميركي فقط جرعة أولى حتى الآن وهو ما يعتبر اقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.

© 2021 AFP