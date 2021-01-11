بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19
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واشنطن (أ ف ب)
تلقى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الاثنين مباشرة امام كاميرات التلفزيون الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أحد مستشفيات ولاية ديلاوير.
وقال الرئيس الديموقراطي "اولويتي الاولى هي ضمان (حقن) اللقاح في اذرع الناس في اسرع وقت ممكن".
وكان بايدن تلقى الجرعة الاولى من لقاح فايزر-بايونتيك في 21 كانون الاول/ديسمبر الفائت، أيضا امام كاميرات التلفزيون.
وقال يومها "اقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم ان يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".
© 2021 AFP