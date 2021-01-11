بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19

جيم واتسون اف ب

الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19 في 11 كانون الثاني/يناير 2021

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واشنطن (أ ف ب)

تلقى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الاثنين مباشرة امام كاميرات التلفزيون الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أحد مستشفيات ولاية ديلاوير.

وقال الرئيس الديموقراطي "اولويتي الاولى هي ضمان (حقن) اللقاح في اذرع الناس في اسرع وقت ممكن".

وكان بايدن تلقى الجرعة الاولى من لقاح فايزر-بايونتيك في 21 كانون الاول/ديسمبر الفائت، أيضا امام كاميرات التلفزيون.

وقال يومها "اقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم ان يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

© 2021 AFP