بطولة انكلترا: توتنهام يلاعب فولهام بدلاً من فيلا المنكوب بكوفيد-19

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لندن (أ ف ب)

أجّلت مباراة توتنهام ضد أستون فيلا المنكوب بفيروس كورونا المستجد في الدوري الإنكليزي الممتاز، وسيلاعب رجال البرتغالي جوزيه مورينيو فولهام في مباراة مؤجلة أعيدت جدولتها الأربعاء.

وسبق لمواجهة فولهام-توتنهام أن طالها التأجيل في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف فريق سكوت باركر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان الاثنين أنه "بعد طلب أستون فيلا إعادة جدولة المباراة، وبسبب عدد اللاعبين والموظفين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 أو عزلهم من قبل النادي، لم يكن أمام الدوري الإنكليزي خيار آخر سوى إعادة جدولة المباراة".

وأضافت أنه "نتيجة لإعادة الجدولة تلك، سيلعب توتنهام الآن مباراته على أرضه ضد فولهام بدلاً من أستون فيلا، يوم الأربعاء 13 كانون الثاني/يناير الساعة 20:15 ت غ".

وكان مورينيو قد اعتبر أنه "من المستحيل تماماً" تأجيل المزيد من مباريات فريقه وسط ازدحام جدوله مع مشاركته في أربع مسابقات.

© 2021 AFP