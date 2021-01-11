بطولة ايطاليا: اصابة ديبالا تبعده عن الملاعب حتى 20 يوما

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روما (أ ف ب)

يعاني المهاجم الأرجنتيني ليوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا من إصابة في ركبته تعرض لها الأحد في الفوز على ساسوولو (3-1) في الدوري المحلي، وسيغيب عن الملاعب لفترة 15 الى 20 يوما كما اعلن ناديه الاثنين.

وجاء في بيان رسمي لنادي السيدة العجوز "خضع باولو ديبالا صباح اليوم الى فحوصات في المركز الطبي اظهرت اصابته باربطة الركبة اليسرى".

وتابع "سيحتاج اللاعب بين 15 و20 يوما للتعافي".

وسيغيب ديبالا بالتالي عن لقاء القمة ضد انتر ميلان في الدوري المحلي الاحد المقبل.

وكان ديبالا قام بتمريرتين حاسمتين احدهما بحركة فنية رائعة بالكعب لدى فوز فريقه على ميلان 3-1 الاربعاء الماضي، ليلحق بالاخير الخسارة الاولى له هذا الموسم.

ولم يكن ديبالا اساسيا في مطلع الموسم لكن المدرب اندريا بيرلو وجد له مكانا في التشكيلة الاساسية ليلعب في خط المقدمة الى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعاني يوفنتوس من غيابات عدة في صفوفه بسبب فيروس كورونا المستجد الذي طال البرازيلي اليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو والهولندي ماتاييس دي ليخت.

وأفاد بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية أن الفحوصات لم تظهر أي إصابة خطيرة عند لاعب الوسط الأميركي وستون ماكيني الذي خرج من مباراة الأحد بعد 18 دقيقة فقط على بدايتها، لكن الطاقم الطبي يراقب وضعه.

© 2021 AFP