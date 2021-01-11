رالي دكار: العطية يجازف في المرحلة الثامنة ويقلص الفارق مع بيترهانسل

فرانك فيف ا ف ب

جازف العطية الاثنين وقلص الفارق الى اقل من خمس دقائق مع بيترهانسل

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نيوم (السعودية) (أ ف ب)

سجّل القطري ناصر العطية أسرع زمن في فئة السيارات للمرة الرابعة من أصل ثماني مراحل، وقلص الفارق إلى أقل من خمس دقائق مع متصدر رالي دكار الصحراوي الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الاثنين على مسافة 375 كلم بين سكاكا ونيوم في السعودية.

وسجل العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على متن تويوتا غازو ريسينغ 2.56:56 ساعتين، متقدماً على ثنائي ميني أكس ريد الاسباني كارلوس ساينز (بفارق 52 ثانية) وبيترهانسل (بفارق 3:03 دقائق).

وقلص العطية، حامل اللقب 3 مرات والفائز أيضاً في المرحلة الافتتاحية، الفارق مع بيترهانسل المتصدر إلى 4:50 دقائق، فيما يبتعد ساينز حامل اللقب في المركز الثالث بفارق كبير (38:55 دقيقة).

وقال العطية لوكالة فرانس برس "مرحلة الامس كانت صعبة ولم نخاطر فيها. لكن اليوم جازفنا نوعا ما وضغطنا في آخر 110 كلم".

وفيما لم يفز بيترهانسل متصدر الترتيب العام بأي مرحلة حتى الآن، تابع العطية "فزنا في 5 مراحل (مع المرحلة الافتتاحية) وهذا شيء مهم".

اضاف العطية الذي يستبشر خيرا بالرقم 301 الذي احرز معه اللقب مرتين في دكار "سنفتح المسار غدا ونحاول نحاول ارتكاب اقل عدد من الاخطاء".

وعن سيارته تويوتا الرباعية الدفع ومقارنتها بسيارة ميني لبيترهانسل وساينز، اضاف العطية الذي احرز لقب المرحلة 40 في مسيرته في دكار "احاول استخراج 200% من السيارة. هناك افضلية لسيارة باغي. لو كان ستيفان او كارلوس يقودان سيارة رباعية الدفع لما كانا بين المنافسين".

ويطمح بيترهانسل، المكنى "سيّد دكار" إلى التتويج للمرة الرابعة عشرة في دكار في فئتي الدراجات والسيارات.

قال الفرنسي المخضرم "من الصعب جدا ان تكمل رالي دكار دون ارتكاب اي خطأ. بدأنا اليوم من المركز الثاني، وبعد عدة كيلومترات فتحنا المسار لباقي السيارات. أقر اني ارتكبت خطأ أو اثنين في آخر 50 كيلومتراً. لم اتبع تعليمات ملاحي وانتهى المطاف بنا بالدوران في حلقة، فخسرنا دقيقة او اثنتين".

وتعدّ المرحلة التاسعة الثلاثاء على ضفاف البحر الاحمر من الاصعب في النسخة الحالية على المسارات الرملية في نيوم بمسافة 579 كلم.

وحل الاثنين الشيخ الاماراتي خالد القاسمي رابعا ليحتل المركز السابع في الترتيب العام، والسعودي يزيد الراجحي بطل مرحلة الاحد في المركز 33.

وفي فئة الدراجات، عزز التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (مونستر انرجي هوندا) تفوقه في الترتيب العام بفوزه الاول في النسخة الحالية، بفارق 1:05 دقيقة عن الاسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم) و2:50 دقيقتين عن زميله الأميركي ريكي برابيك بطل نسخة 2020.

وبعدما كان الفارق بينهما ثانية واحدة الاحد، رفع كورنيخو الفارق إلى 1:06 دقيقة عن برايس، فيما يبتعد البريطاني سام سندرلاند (ريد بول كاي تي أم) في المركز الثالث بفارق 5:57 دقائق.

واضطر الفرنسي كزافييه دو سولتريه الى الانسحاب بعد حادث كبير في المرحلة الثامنة، علما بأنه كان في المركز الرابع.

© 2021 AFP