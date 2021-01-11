سلطان عمان يضع آلية لتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد

محمد محجوب ا ف ب

طفل عماني يضع وشاحا عليه صورة سلطان عمان هيثم بن طارق وسلفه قابوس بن سعيد في مسقط في يوم العيد الوطني في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

مسقط (أ ف ب)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الإثنين مرسوما يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي "بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

ويُشترط في من يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين".

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاما، في العاشر من كانون الثاني/يناير 2020 عن 79 عاما.

ولم يكن السلطان قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط. والسلطان الحالي هو أحد ابناء عمومته.

© 2021 AFP