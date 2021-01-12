أفغانستان تحبط مخططا لتنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال القائم بالأعمال الأميركي

هوشانغ هاشمي ا ف ب/ارشيف

عناصر من الجيش الأفغاني والشرطة المحلية يقومون بدورية في منطقة بشتون زرغون بولاية هرات، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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كابول (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأفغانية الثلاثاء أنها أحبطت مخططا لتنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وذكرت المديرية الوطنية للأمن أنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في إقليم ننغرهار في شرق البلاد كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

ودان ويلسون، القائم بالأعمال الأمريكي في كابول، بشدة سلسلة اغتيالات في العاصمة والمدن الأخرى استهدفت أفغانا بارزين من بينهم صحافيون ونشطاء وسياسيون في الأشهر الأخيرة.

وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في بيان إن "القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأميركي في أفغانستان وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان".

وتابعت أنّ "خطتهم احبطت باعتقالهم".

ولم تقدم المديرية مزيدًا من التفاصيل، فيما لم ترد السفارة الأميركية في كابول على طلب للتعليق.

في الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، بما في ذلك منحى جديد لاستهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الخوف والفوضى على الرغم من انخراط طالبان والحكومة في محادثات سلام.

والأسبوع الماضي، ألقى الجيش الأميركي باللوم على حركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة الهجمات، التي لم تتبناها أي جهة، ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية اعلن مسؤوليته عن بعضها.

وعبر السنوات الماضية، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية عدة هجمات دامية في ننغرهار، التي كانت يوما معقلا للجماعة الجهادية في البلاد.

في حادث منفصل الثلاثاء، قتلت ثلاث مجندات أفغانيات بالرصاص في مدينة مزار الشريف في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش حنيف رضائي إن مسلحَين فتحا النار على سيارة كانت تقل المجندات إلى موقع عملهن.

وأوضح أن مجندتين قتلتا في مكان الحادث فيما توفيت أخرى في وقت لاحق في المستشفى، مضيفا أن مجندة أخرى والسائق أصيبا في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

سترز-جدش/هت/غد

© 2021 AFP