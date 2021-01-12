بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يبتعد في الصدارة وغرناطة يستعيد نغمة الانتصارات

بيار فيليب ماركو ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط اتلتيكو مدريد ساوول نيغويس يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى اشبيلية (2-صفر) في مباراة مؤجلة من الدوري الاسباني في 12 كانون الثاني/يناير 2021.

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مدريد (أ ف ب)

ابتعد أتلتيكو مدريد 4 نقاط في الصدارة بفوزه على ضيفه اشبيلية 2-صفر الثلاثاء على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد في قمة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه إلى مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا والبديل لاعب الوسط ساوول نيغويس اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 17 و 76.

وأكد فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني سعيه الى التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والاولى منذ موسم 2013-2014، بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي والثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 41 نقطة مع مباراتين مؤجلتين أخريين يمكنه رفع الفارق في حال كسبهما الى 10 نقاط عن غريمه وجاره القطب الاول في العاصمة ريال مدريد.

وخسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة حتى الان وكانت أمام ريال مدريد بالذات صفر-2 في المرحلة الثالثة عشرة في 12 كانون الاول/ديسمبر الماضي، أتبعها بخمسة انتصارات متتالية أكد بها تشبثه بالمركز الأول.

كما بات اتلتيكو مدريد صاحب ثاني افضل خط هجوم في الليغا برصيد 31 هدفا بفارق هدف واحد امام ريال مدريد وبفارق ستة اهداف خلف برشلونة، علما بانه يملك أفضل خط دفاع في الدوري حيث استقبلت شباكه ستة أهداف فقط وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباك اقل من 10 مرات هذا الموسم.

في المقابل، مني اشبيلية بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة.

وأبقى سيميوني على نجمه البرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء مفضلا الدفع بكوريا الذي لم يتأخر في رد التحية لمدربه عندما افتتح التسجيل خلال استغلاله كرة داخل المنطقة من المدافع الانكليزي كيران تريبيير، العائد بعد فترة ايقاف لعشرة اسابيع من قبل الاتحاد الانكليزي بسبب خرقه قواعد المراهنات، فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه زاحفة على يسار الحارس المغربي ياسين بونو (17).

وكاد الارجنتيني ماركوس اكونيا يدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس السلوفيني العملاق يان اوبلاك بعد ابعادها من امام الدولي المغربي يوسف النصيري لكنها مرت بجوار القائم الايسر (22).

وحاول سواريز خداع بونو بتسديدة من خارج المنطقة فطن لها الاخير وتصدى لها (31)، ثم حرم بونو المهاجم الدولي الاوروغوياني من هدف محقق عندما ابعد بقدمه اليسرى تسديدته "على الطاير" من مسافة قريبة (34).

وطمأن البديل نيغويس جماهير فريق العاصمة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية بيسراه من حافة اتلمنطقة اثر تمريرة من لاعب الوسط ماركوس يورنتي اسكنها على يسار الحارس بونو (76).

وقال ساوول الذي دخل مع فيليكس في الدقيقة 66 مكان الفرنسي توماس ليمار وكوريا على التوالي "انا سعيد جدا لمساعدتي الفريق بهذا الهدف الذي سجلته وهو الهدف الاول الذي يمكنني اهداؤه الى زوجتي وابنتي. ما يهم هو العمل اليومي وفي النهاية يعطي الثمار".

- غرناطة يستعيد نغمة الانتصارات -

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة، استعاد غرناطة نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه أوساسونا عندما تغلب عليه 2-صفر

وسجل الكولومبي لويس سواريز (22) وسيرخيو هيريرا (45+1 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وهو الفوز الثامن لغرناطة هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين، فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وأذاق غرناطة ضيفه أوساسونا مرارة الخسارة للمرة التاسعة هذا الموسم والأول بعد 4 تعادلات متتالية آخرها أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب صفر-صفر.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

© 2021 AFP