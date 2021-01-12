بطولة إسبانيا: غرناطة يستعيد نغمة الانتصارات ويزيد محن اوساسونا

جورج غيريرو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو غرناطة يحتفلون بهز شباك اوساسونا في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني في 12 كانون الثاني/يناير 2021

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مدريد (أ ف ب)

استعاد غرناطة نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه أوساسونا عندما تغلب عليه 2-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وسجل الكولومبي لويس سواريز (22) وسيرخيو هيريرا (45+1 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وهو الفوز الثامن لغرناطة هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين، فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وأذاق غرناطة ضيفه أوساسونا مرارة الخسارة للمرة التاسعة هذا الموسم والأول بعد 4 تعادلات متتالية آخرها أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب صفر-صفر.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويلعب لاحقاً أتلتيكو مدريد مع إشبيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى.

© 2021 AFP