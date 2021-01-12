بطولة إنكلترا: بوغبا يضع مانشستر يونايتد في الصدارة للمرة الاولى منذ 2017

كلايف برانسكيل بول/ا ف ب

لاعب وسط مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي بول بوغبا يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى بيرنلي (1-صفر) في مباراة مؤجلة من الدوري الانكليزي في 12 كانون الثاني/يناير 2021.

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لندن (أ ف ب)

وضع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا فريقه مانشستر يونايتد في صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم بقيادته الى الفوز على مضيفه بيرنلي 1-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

وسجل بوغبا الهدف الوحيد في الدقيقة 71 بتسديدة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد.

وعاد فريق "الشياطين الحمر" الى الصدارة للمرة الاولى بعد 40 شهرا وتحديدا منذ عام 2017 في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فبات يتفوق بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق وغريمه التقليدي ليفربول حامل اللقب قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد".

كما هي المرة الاولى التي ينهي فيها 17 مباراة في صدارة الدوري منذ تويجه الاخير باللقب موسم 2012-2013 بقيادة السير اليكس فيرغوسون.

وحافظ مانشستر يونايتد على سجله الرائع خارج قواعده هذا الموسم كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة بعيدا عن ملعب "اولدترافورد" فحقق الفوز السابع مقابل تعادل واحد.

كما الفوز الخامس تواليا لمانشستر يونايتد على بيرنلي في عقر دار الاخير، وثأر رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير لخسارتهم على أرضهم أمام بيرنلي في 22 من كانون الثاني/يناير الماضي.

واستهل مانشستر يونايتد الذي عاد الى صفوفه مهاجمه الدولي الاوروغوياني إدينسون كافاني بعد انتهاء فترة ايقافه بسبب مصطلح عنصري، المباراة بحذر نسبيا امام الاندفاع الهجومي لاصحاب الارض الذين كانوا قاب قوسين او ادنى من افتتاح التسجيل عندما سدد كريس وود كرة قوية من حافة المنطقة ارتمى امامها المدافع العاجي إريك بايي وأبعدها بصدره الى ركنية (22).

لكن سرعان ما فرض الضيوف افضليتهم وخلقوا العديد من الفرص حتى أن قطب الدفاع هاري ماغواير هز الشباك بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لوك شو بيد ان حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي خطأ ارتكبه المدافع الدولي بحق المدافع الهولندي إريك بيترس (36).

وكاد المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال يفعلها بتسديدة رائعة من خارج المنطقة ابعدها الحارس نيك بوب بصعوبة الى ركنية (45).

وتابع الحارس بوب تألقه وتصدى لتسديدة قوية للبرتغالي برونو فرنانديش (60).

ونجح بوغبا في منح التقدم لمانشستر يونايتد بتديدة رائعة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد (71).

وأنقذ بوب مرماه من هدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بابعاده بقدميه تسديدة مارسيال من مسافة قريبة.

© 2021 AFP