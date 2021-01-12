بطولة إنكلترا: شارب يقود شيفيلد لفوزه الاول هذا الموسم

ستو فورستر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو شيفيلد يونايتد يحتفلون بهدف الفوز في مرمى نيوكاسل (1-صفر) في الدوري الانكليزي في 12 كانون الثاني/يناير 2021.

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لندن (أ ف ب)

قاد المهاجم المخضرم بيلي شارب فريقه شيفيلد يونايتد إلى فوزه الاول هذا الموسم وكان على حساب نيوكاسل يونايتد 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

وسجل شارب (34 عاما) الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ولعب فريق الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 اثر طرد مهاجمه الاسكتلندي راين فريزر لتلقيه انذارين في مدى ثلاث دقائق.

ورفع شيفيلد يونايتد الذي كان الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم حيث حصد نقطتين فقط قبل مرحلة اليوم (تعادلان و15 خسارة)، رصيده إلى 5 نقاط وبقي في المركز الأخير.

في المقابل، واصل نيوكاسل نتائجه المخيبة في الآونة الاخيرة حيث مني بخسارته الرابعة في المباريات الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والثامنة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقاً ولفرهامبتون مع ايفرتون ضمن المرحلة ذاتها، وبيرنلي مع مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى.

© 2021 AFP