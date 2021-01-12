ترامب وبنس التقيا مساء الإثنين في المكتب البيضاوي (مسؤول أميركي)

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مترئسا جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 كانون الثاني/يناير 2021 في واشنطن.

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واشنطن (أ ف ب)

التقى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه مايك بنس مساء الإثنين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديموقراطيون على بنس لعزل ترامب بدعوى عدم الأهلية.

وأضاف أنّ ترامب لا يعتزم الاستقالة قبل انتهاء ولايته في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، في حين أنّ بنس لا يعتزم من جهته تنحية الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يجيز لنائب الرئيس بالاتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة تنحية الرئيس إذا ما ارتأوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

ووفقاً للمسؤول نفسه فإنّ ترامب وبنس "جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة +أميركا أولاً+ التي يدعمها 75 مليون أميركي"، مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".

وعلى الرّغم من الضغوط التي مارسها عليه ترامب فقد أعلن بنس في رسالة الأربعاء أنّه لن يعرقل عملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس، في موقف أثار حفيظة الرئيس وأنصاره الذين اقتحموا الكابيتول احتجاجاً.

وفي حين كانت جموع من أنصار ترامب تقتحم الكابيتول كان ترامب يكتب على تويتر أنّ "مايك بنس لم يمتلك الشجاعة لفعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله لحماية بلدنا ودستورنا".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حشداً صغيراً من أنصار ترامب واقفاً أمام الكابيتول هاتفاً "أشنقوا مايك بنس"، في حين أطلق آخرون ممن اقتحموا الكونغرس هتافات ضدّ نائب الرئيس من بينها أنّه "جبان"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

© 2021 AFP