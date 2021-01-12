دورة ابو ظبي: سابالينكا تواجه كوديرميتوفا في النهائي

توماس سامسون ا ف ب

البيلاروسية آريانا سابالينكا في صورة تعود للثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2020 خلال بطولة رولان غاروس الفرنسي ضد التونسية أنس جبور في الدور الثالث للفردي للسيدات

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ابوظبي (أ ف ب)

أكدت البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة العاشرة في ترتيب رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، انها ستفعل كل ما في وسعها لمواصلة سلسلة انتصاراتها بعد أن فازت في مباراتها الرابعة عشرة على التوالي الثلاثاء لتصل إلى النهائي الثالث لها في آخر ثلاث مشاركات.

واحتاجت سابالينكا إلى 61 دقيقة فقط لتفوز على اليونانية ماريا ساكاري 6-3 و6-2 في الدور نصف النهائي لدورة أبو ظبي حيث ستواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (46 عالميا) الأربعاء على اللقب.

وأكملت اللاعبة البيلاروسية البالغة من العمر 22 عاما، والتي أنهت موسمها في 2020 بإحراز لقبين متتاليين في أوسترافا ولينتس، ثلاثية الخليج العربي ضد سكاري، بعد أن هزمتها أيضا في دبي والدوحة قبل 11 شهرا.

وتعد أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المحترفات تلك التي حققتها الأميركية ذات الأصول التشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا والتي بلغت 74 مباراة عام 1984.

وقالت سابالينكا عن سجل نافراتيلوفا "إنه رقم لا يصدق. بالطبع أود الوصول إلى هذا الحد وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة الفوز، لذلك سنرى".

واضافت "أعتقد أنني بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على طريقة لعبي، على حركتي في الملعب ومحاولة القيام بكل ما بوسعي في الوقت الحالي، وأعتقد أن هذا يعمل بشكل جيد جدا معي".

بدورها بلغت كوديرميتوفا النهائي بفوزها على الأوكرانية الشابة مارتا كوستيوك 7-6 (10/8) و6-4 خلال 60 دقيقة.

وقالت كوديرميتوفا البالغة من العمر 23 عاما " لدي خبرة أكثر قليلا من مارتا، إنها شابة في الثامنة عشرة من عمرها، أعتقد أن ذلك كان المفتاح اليوم لأن لدي خبرة أكثر قليلا منها".

واضافت "من جانبي ليس لدي توقعات لمباراة الغد لأن آرينا من أفضل 10 لاعبات، إنها تلعب بشكل رائع (...) أعتقد انها تعاني من ضغوط أكثر قليلا مني لأنها من المفترض أن تفوز، لقد فازت بالفعل بدورتين متتاليتين. أعتقد أنني سألعب بحرية وسأحاول اللعب بهدوء والاستمتاع بالمباراة النهائية".

© 2021 AFP