مصر تعيد فتح مجالها الجوي لقطر

بندر الجلود الديوان الملكي السعودي/ا ف ب

صورة نشرها الديوان الملكي السعودي في 5 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر من اليسار إلى اليمين أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس الوزراء العمالي فهد بن محمود وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة وحاكم دبي نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آلف مكتوم والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قبل بداية الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا شمال غرب السعودية

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القاهرة (أ ف ب)

رفعت مصر رسميا الثلاثاء حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ 2017 واعادت فتح مجالها الجوي أمام الدوحة، حسب رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أشرف نوير.

وقال نوير لوكالة فرانس برس "وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الاجواء المصرية فجر الثلاثاء".

وأضاف "بهذا القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية استئناف الحركة الجوية وتبادل جداول تشغيل الرحلات".

وأشار إلي بدء تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح الثلاثاء.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

والاثنين، استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين بعد يومين من إعادة فتح حدودهما البرية.

وأقلعت طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية القطرية الإثنين من الدوحة إلى الرياض في أول رحلة بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف.

وتتهم مصر باستمرار قطر بأنها "راعية للارهاب" ومأوى للعديد من المصريين الهاربين بعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 وشن حملة قمع استهدفت الاسلاميين.

كما تعتبر السلطات المصرية قناة الجزيرة القطرية ناطقا رسميا باسم جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "ارهابية" بنهاية 2013.

© 2021 AFP