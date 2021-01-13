الأردن يطلق حملة تلقيح ضد كوفيد-19

خليل مرزعاوي ا ف ب

الدفعة الأولى من لقاحات فايزر/بايونتيك تصل إلى مطار عمان الدولي في 11 كانون الثاني/يناير 2021.

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عمان (أ ف ب)

باشر الأردن الاربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت صباح الأربعاء عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم (الصيني الإماراتي) ولقاح فايزر/بايونتك" إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع، على ما افاد مصورو وكالة فرانس برس.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا وائل هياجنة قوله إن "المطاعيم ذات فعالية وآمنة والأردن حكومة وشعبا يصنعون اليوم لبنة وطنية جديدة في المناعة ضد الفيروس ومن ضمن الدول ال40 الأولى التي باشرت بتلقي المطعوم".

وتستهدف الحملة بداية 20 الى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة.

واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وكانت وزارة الصحة اطلقت نهاية الشهر الماضي موقعا الكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبلغ عدد المسجلين الراغبين بتلقي اللقاح نحو 200 الف شخص.

وسجلت في الأردن حتى الآن 310 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من أربعة آلاف وفاة. كذلك سجلت خمس إصابات بفيروس كورونا المتحوّر الذي رصد في الفترة الأخيرة في بريطانيا.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم الصيني إلى المملكة يومي السبت والإثنين بعدما رخصت لهما مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

في الشرق الأوسط، كانت الإمارات أول دولة تطلق حملة التلقيح مستخدمةً لقاح "سينوفارم" الصيني في 14 كانون الأول/ديسمبر في عاصمتها أبوظبي. وبدأت دبي التطعيم في 23 كانون الأول/ديسمبر مستخدمةً لقاح فايزر/بايونتيك.

وبدأت السعودية والبحرين حملتهما للتطعيم في 17 كانون الأول/ديسمبر وإسرائيل في 19 من الشهر نفسه وقطر في 23 منه والكويت في 24 منه. وباستثناء البحرين التي تعتمد أيضا لقاح سينوفارم، تعتمد كل هذه الدول حصرا لقاح فايزر/بايونتيك.

وتسابق إسرائيل الوقت لتلقيح ربع سكانها في غضون شهر، وقد تم إعطاء نحو 800 ألف جرعة لقاح على أراضيها، تليها البحرين مع نحو 60 ألفا وسلطنة عمان أكثر من ثلاثة آلاف.

© 2021 AFP