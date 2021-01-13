الدوري الأميركي للمحترفين: دورانت يحمل بروكلين أمام دنفر

سارة ستير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل كيفن دورانت 34 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فقلب فريقه بروكلين نتس تأخره بفارق 18 نقطة وتغلب على دنفر ناغتس 122-116 الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

اضاف المخضرم دورانت 9 متابعات وزميله بروس بوين 16 نقطة متألقا بعد حلوله بدلا من نجم بروكلين كايري إيرفينغ.

وعادلت رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت النتيجة 113-113 قبل 2:16 دقيقتين على انتهاء الوقت.

اضاف دورانت بعدها النقاط الست التالية لنتس، حارما ناغتس من تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج ملعبه.

ولدى الخاسر، سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات، لكنها لم تكن كافية في ظل تفوق بروكلين 68-46 في الشوط الثاني.

ونجح بروكلين في حسم المباراة في ظل غياب نجمه الاخر إيرفينغ للمباراة الرابعة تواليا لأسباب شخصية.

ويبقى موعد عودته مجهولا، فيما يراجع فريقه ورابطة الدوري شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره دون كمامة محتفلا بعيد ميلاد شقيقته مع افراد عائلته، ليخالف بروتوكول الدوري لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتعدّ هذه الحالة نافرة في ظل تأجيل الرابطة مباراتين اضافيتين بسبب تداعيات الفيروس، ليصل عدد المباريات المؤجلة الى ست بعد اربعة اسابيع على انطلاق الدور المنتظم من الدوري.

وفي ظل تفشي الفيروس، اتفقت رابطة الدوري مع رابطة اللاعبين الثلاثاء على تعزيز التدابير حيال ارتداء الكمامات، اجتماعات الاندية وحتى الأنشطة البعيدة عن كرة السلة.

© 2021 AFP