برباتوف يبدأ مسيرته التدريبية مع فريق ايتار البلغاري

اندرو ياتس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم مانشستر يونايتد الدولي البلغاري ديميتار برباتوف (يسار) يحاول مراوغة مدافع ستوك سيتي الهندوراسي ويلسون بالاسيوس في مباراة في الدوري الانكليزي في 31 كانون الثاني/يناير 2012.

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صوفيا (أ ف ب)

يخوض النجم السابق للمنتخب البلغاري وفريق مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم ديميتار برباتوف تجربته التدريبية الاولى في صفوف فريق ايتار صاحب المركز الاخير في الدوري البلغاري.

واوضح النادي ان المهاجم السابق لمانشستر يونايتد والذي أنهى مسيرته الكروية في 2019، لن يقود الادارة الفنية للفريق بمفرده.

واوضح المدرب أليكس توماس في تصريح لوكالة فرانس برس أن برباتوف "كان ينوي العمل دون أن يتقاضى أجرًا مقابل اكتساب الخبرة التي يحتاجها" دون مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس النادي ديان كوزدوف في تصريح للاذاعة العامة "بي إن آر" أن برباتوف سيعمل بشكل خاص على "تطوير المؤهلات الفنية" للمهاجمين.

وأضاف "سيبدأ العمل مع الفريق" خلال الأيام المقبلة بهدف إنقاذ النادي من الهبوط.

وبحسب الموقع الرياضي المتخصص "سبورتال"، حصل برباتوف للتو على دبلوم التدريب في بلغاريا ويرغب في الحصول على ترخيص احترافي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتابع كوزدوف "برباتوف يريد المساعدة. يعتقد أن إيتار بداية جيدة له في التدريب"، معتبرا أنه "سيساعد في تطوير كرة القدم البلغارية".

ويحتل إيتار المركز الرابع عشر الأخير في الترتيب المؤقت للدوري البلغاري. ومن المقرر أن يواجه لودوغوريتس حامل اللقب في 13 شباط/فبراير المقبل.

ولفت برباتوف الانظار كقلب هجوم في صفوف سسكا صوفيا حيث لعب إلى جانب ألكسندر توماس.

خاض نحو 80 مباراة دولية مع بلغاريا سجل خلالها 48 هدفًا، ما جعله أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده. ومع ذلك، فقد شارك في مسابقة دولية واحدة فقط هي كأس أوروبا 2004 عندما خرجت بلغاريا من الدور الأول.

ودافع برباتوف عن ألوان باير ليفركوزن الألماني وتوتنهام ومانشستر يونايتد الانكليزيين وموناكو الفرنسي، ويتضمن سجله التتويج بلقب الدوري الانكليزي مرتين مع مانشستر يونايتد.

© 2021 AFP