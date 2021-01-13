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رالي دكار: انسحاب متصدر الدراجات النارية كورنيخو بعد تعرضه لحادث

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دراج هوندا خوسيه ايغناسيو كورنيخو في رالي دكار الصحراوي بالقرب من مدينة جدة السعودية في 2 كانون الثاني/يناير 2021
دراج هوندا خوسيه ايغناسيو كورنيخو في رالي دكار الصحراوي بالقرب من مدينة جدة السعودية في 2 كانون الثاني/يناير 2021 فرانك فيف ا ف ب
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العلا (السعودية) (أ ف ب)

اضطر التشيلي خوسيه ايغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من رالي دكار الصحراوي الاربعاء بين نيوم والعلا نتيجة تعرضه لحادث سقوط بحسب ما أعلن المنظمون.

ووقع درّاج هوندا البالغ 26 عاما والملقب "ناتشو" بعد 252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح باكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الاميركي ريكي برايبيك.

وبفوزه بالمرحلة، اشعل حامل اللقب برايبيك الصراع على الصدارة مع زميله الاخر المتصدر الجديد الارجنتيني كيفن بينافيديس، اذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة. فيما تراجع كورنيخو الى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية.

وتصدر كورنيخو فئة الدراجات منذ يوم الاحد بعد احرازه لقب المرحلة الثامنة.

© 2021 AFP

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