كأس الابطال: ايكاردي يقود مواطنه بوكيتينو الى لقبه الاول في مسيرته التدريبية

دينيس شارليه ا ف ب/ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان الارجنتيني ماورو ايكاردي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى مرسيليا (2-صفر) في مباراة كأس الابطال الفرنسية في 13 كانون الثاني/يناير 2021.

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لنس (فرنسا) (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو ايكاردي مواطنه ماوريسيو بوكيتينو الى التتويج بلقبه الاول في مسيرته التدريبية عندما ساهم بفوز فريقه باريس سان جرمان على مرسيليا 2-1 الأربعاء في لنس في مباراة كأس الأبطال، الموازية للكأس السوبر التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس الفرنسيين في كرة القدم.

ومنح ايكاردي التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة 39، ثم اقتنص ركلة جزاء ترجمها البديل البرازيلي نيمار الى الهدف الثاني (85)، قبل أن يقلص ديميتري باييت الفارق في الدقيقة 89.

وهو اول لقب لبوكيتينو في مسيرته التدريبية وجاء بعد ايام معدودة على تعيينه مدربا لنادي العاصمة الذي سبق له الدفاع عن الوانه كلاعب في الفترة بين 2001 و2003، وتحديدا بعد ثلاث مباريات على خلافته الالماني توماس توخل المقال من منصبه.

ولم يحقق بوكيتينو الذي اشرف على توتنهام الانكليزي بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، وكانت افضل نتيجة له قيادة النادي اللندني إلى وصافة الدوري الانكليزي 2017 ووصافة دوري ابطال اوروبا 2019.

وهو الفوز الرابع لبوكيتينو في 7 مواجهات له في الكلاسيكو بعدما فاز 3 مرات كلاعب في 6 خاضها مع النادي الباريسي كلاعب.

وهو اللقب الثامن تواليا لباريس سان جرمان في المسابقة.

وثأر باريس سان جرمان لخسارته على ارضه امام مرسيليا صفر-1 في ايلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الثالثة من الدوري في مواجهة عنيفة انتهت بخمس حالات طرد، وببصق جناح سان جرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا على المدافع الإسباني ألفارو غونساليس الذي اتهم من قبل النجم البرازيلي نيمار باهانته عنصريا خلال اللقاء.

© 2021 AFP