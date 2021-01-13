كأس الابطال: ايكاردي يقود مواطنه بوكيتينو الى لقبه الاول في مسيرته التدريبية

دينيس شارليه ا ف ب/ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان الارجنتيني ماورو ايكاردي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى مرسيليا (2-صفر) في مباراة كأس الابطال الفرنسية في 13 كانون الثاني/يناير 2021.

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لنس (فرنسا) (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو ايكاردي مواطنه ماوريسيو بوكيتينو الى التتويج بلقبه الاول في مسيرته التدريبية عندما ساهم بفوز فريقه باريس سان جرمان على مرسيليا 2-1 الأربعاء في لنس في مباراة كأس الأبطال، الموازية للكأس السوبر التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس الفرنسيين في كرة القدم.

ومنح ايكاردي التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة 39، ثم اقتنص ركلة جزاء ترجمها البديل البرازيلي نيمار الى الهدف الثاني (85)، قبل أن يقلص ديميتري باييت الفارق في الدقيقة 89.

وهو اول لقب لبوكيتينو في مسيرته التدريبية وجاء بعد ايام معدودة على تعيينه مدربا لنادي العاصمة الذي سبق له الدفاع عن الوانه كلاعب في الفترة بين 2001 و2003، وتحديدا بعد ثلاث مباريات على خلافته الالماني توماس توخل المقال من منصبه.

ولم يحقق بوكيتينو الذي اشرف على توتنهام الانكليزي بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، وكانت افضل نتيجة له قيادة النادي اللندني إلى وصافة الدوري الانكليزي 2017 ووصافة دوري ابطال اوروبا 2019.

وهو الفوز الرابع لبوكيتينو في 7 مواجهات له في الكلاسيكو بعدما فاز 3 مرات كلاعب في 6 خاضها مع النادي الباريسي كلاعب.

وهو اللقب الثامن تواليا لباريس سان جرمان في المسابقة.

وثأر باريس سان جرمان لخسارته على ارضه امام مرسيليا صفر-1 في ايلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الثالثة من الدوري في مواجهة عنيفة انتهت بخمس حالات طرد، وببصق جناح سان جرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا على المدافع الإسباني ألفارو غونساليس الذي اتهم من قبل النجم البرازيلي نيمار باهانته عنصريا خلال اللقاء.

- "سعيد بعودتي الموقفة" -

وفضل بوكيتينو الابقاء على نيمار على مقاعد البدلاء على غرار قطب الدفاع بريسنل كيمبيمبي لعودتهما للتو من الاصابة في الكاحل الايسر والفخذ على التوالي.

وكان ايكاردي عند حسن ظن مدربه الذي أشركه منذ البداية على حساب الايطالي مويز كين في اول مباراة للارجنتيني كساسي منذ الثاني من تشرين الاول/أكتوبر الماضي والفوز على انجيه (6-1) حيث غاب بعدها بداعي اصابات متكررة.

وأعرب ايكاردي الذي اختير افضل لاعب في المباراة، عن سعادته بمساهمته في تتويج فريقه خصوصا وانه غاب عن الملاعب فترة طويلة، وقال "انا سعيد بعودتي الموفقة خصوصا بعد أشهر عدة من الغياب. خلال عودتي في المباراة الاخيرة (ضد بريست 3-صفر)، سجلت هدفا أيضا مع تمريرة حاسمة. اليوم أيضا فعلت الامر ذاته واصبت العارضة".

وأضاف "كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة واننا سنواجه فريقا صعب المراس اسمه مرسيليا ولكن المهم اننا فزنا في هذا النهائي. انا اعمل لصالح الفريق وحققت المراد مع زملائي وانا مسرور جدا لاجل زملائي والمدرب بوكيتينو".

في المقابل، أشرك البرتغالي اندريه-فياش بواش النجم باييت اساسيا بعدما جلس على دكة البدلاء في مباراتيه السابقتين في العام الجديد، فيما أبقى على فالير جرمان والارجنتيني داريو بينيديتو على دكة البدلاء.

ونزل فريق العاصمة بكل ثقله منذ البداية في محاولة لهز الشباك مبكرا بقيادة ايكاردي ومواطنه انخل دي ماريا وكيليان مبابي.

وسجل ايكاردي هدفا الغاه الحكم بداعي تسلل مبابي الذي مرر له الكرة امام المرمى قبل ان يتابعها برأسه داخل المرمى (22)، ثم سجل مبابي هدفا آخر الغاه الحكم بداعي التسلل اثر انفراد (29).

وفعلها ايكاردي عندما استغل كرة عرضية من مواطنه دي ماريا داخل المنطقة فتابعها برأسه ارتدت من الحارس ستيف مانداندا والقائم الايسر فتهيأت امامه مجددا فتابعها داخل المرمى الخالي (39).

وحرمت العارضة ايكاردي من التعزيز بردها تسديدته القوية بيسراه من داخل المنطقة (45+3).

واضطر بواش الى استبدال حارس مرماه مانداندا مطلع الشوط الثاني بسبب اصابة في الكتف فدفع بيوهان بيليه مكانه.

وكانت اول واخطر فرصة لمرسيليا في المباراة مجهود فردي لفلوريان توفان من الجهة اليمنى حيث توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية ابعدها حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الى ركنية (53).

ودفع بواش بمورغان سانسون وبينيديتو مكان باب غاييه والصربي نيمانيا رادونيتش (56)، وكاد الكرواتي دويي تشاليتا-كار يدرك التعادل بتسديدة قوية "على الطاير" من حافة المنطقة بين يدي نافاس (59).

ورد بوكيتينو باشراك كيمبيمبي ونيمار مكان لايفن كورزاوا ودي ماريا (65).

وحصل ايكاردي على ركلة جزاء بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر عرقلته من الحارس بيليه فانبرى لها الاختصاصي نيمار على يسار الحارس (85).

وقلص باييت الفارق بمتابعة بيمناه من مسافة قريبة لتمريرة عرضية زاحفة للياباني هيروكي ساكاي (89).

© 2021 AFP