كأس ليبرتادوريس: بالميراس يحبط "ريمونتادا" ريفر ويبلغ النهائي

نلسون الميدا تصوير مشترك/ا ف ب

مدافع ريفر بلايت خافيير بينولا (يسار) ومهاجم بالميراس لويس ادريانو في اياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس في ساو باولو في 12 كانون الثاني/يناير 2021

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ساو باولو (أ ف ب)

بلغ بالميراس البرازيلي نهائي كأس ليبرتادوريس في كرة القدم، برغم خسارته الثلاثاء أمام ضيفه ريفربلايت الارجنتيني صفر-2، وذلك لتفوقه في ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

في ساو باولو، تقدّم ريفر بثنائية قبل الاستراحة، الاوّل عبر الباراغوياني روبرت روخاس (29) والثاني للكولومبي رافايل سانتوس بوريه (44) بكرتين رأسيتين، ما عزّز فرصه بتحقيق "ريمونتادا" لافتة.

وبرغم سيطرته الجارفة والفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الثاني، عجز فريق المدرب مارسيلو غاياردو عن تسجيل الهدف الثالث لمعادلة الارقام.

وتقلصت حظوظ ريفر أكثر مع طرد روخاس في ثلث الساعة الاخير، الى اصطدامه بالحارس ويفرتون صاحب خمس صدات لافتة، فبلغ بالميراس النهائي لفوزه 3-2 بمجموع المباراتين.

وساهمت تقنية فيديو الحكم المساعد "في ايه آر" في حرمان ريفربلايت من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء.

وسيخوض بالميراس الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا النهائي الخامس في البطولة القارية الأولى في أميركا الجنوبية، علما بانه احرزها مرة يتيمة في 1999.

ويلتقي "فيرداو" في نهائي 30 كانون الثاني/يناير على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو الفائز بين بوكا جونيورز الارجنتيني وسانتوس البرازيلي اللذين يلتقيان الاربعاء في اياب نصف النهائي الثاني بعد تعادلهما ذهابا دون اهداف.

© 2021 AFP