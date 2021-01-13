مونديال اليد: رئيس الاتحاد الدولي "اخترنا السيناريو الاصعب واعتذر للجماهير المصرية"

محمد عبد الغني تصوير مشترك/ا ف ب

تعقيم الملعب في القاهرة قبل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بين مصر وتشيلي في 13 كانون الثاني/يناير 2021

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القاهرة (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى الأربعاء إن بلاده اختارت السيناريو الأصعب بتنظيم بطولة العالم التي انطلقت اليوم في القاهرة وتستمر حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال مصطفى في افتتاح البطولة العالمية بصالة ستاد القاهرة الدولي "كافة الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها، وأنا على يقين بأنه سيتم الحد من أي مخاطر تؤثر على البطولة".

وأثار تفشي فيروس كورونا مخاوف من إقامة البطولة، خاصة في ظل تأجيل عدد من البطولات أبرزها دورة الألعاب الأولمبية وكأس أوروبا في كرة القدم.

وأوضح مصطفى أن "مصر تمثل الضوء لهذه البطولة، والتنظيم العالمي، وسنبعث برسالة نجاح للعالم من هذه البطولة".

وتابع "خلال تواجدي رئيسا لاتحاد اليد 20 عاما وشهرين، نُظمت العديد من بطولات العالم، ولكن لو كنا ذهبنا لأي مكان في العالم لما تحقق ما تم إنجازه في مصر لتنظيم هذه البطولة".

واضاف أن ما وفرته مصر لاقامة المونديال لم يتواجد في أي دولة أوروبية.

وأردف مصطفى قائلا "نعتذر لكل أهلنا في مصر لأننا سنلعب بدون جمهور. لم يكن يمكننا التأجيل لأننا لا نعرف متى سيتوقف فيروس كورونا. الإلغاء كان سيكون له نتيجة سلبية على عائلة كرة اليد".

واضاف "السيناريو الصعب كان الإلغاء، أتمنى أن يكون هذا الحدث هو الضوء في نهاية النفق المظلم".

واختتم كلمته بالقول "ستكون بطولة تاريخية لان كافة الاتحادات الدولية أوقفت نشاطاتها، وبالتالي الضوء سيسلط على مصر في تنظيم البطولة".

© 2021 AFP