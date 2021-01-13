وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق وأحد أركان نظام مبارك

صورة من الارشيف لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق مع وزير الداخلية السابق حبيبي العدلي

إعلان اقرأ المزيد

القاهرة (أ ف ب)

تُوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق وأحد أركان نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، الأربعاء عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض وبعيد بضعة أشهر من الحكم عليه بالسجن في قضية فساد، بحسب ما أفادت صحيفة رسمية.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء-الخميس إنّ "صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق والأمين العام للحزب الوطني المنحلّ، توفي بعد صراع طويل مع المرض".

وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في أيلول/سبتمبر الماضي حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات بحقّ الشريف في قضية كسب غير مشروع.

وكان الشريف يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الذي صدر قرار بحلّه والذي كان الحزب الحاكم عندما أطاحت ثورة 25 يناير 2011 بمبارك ونظامه.

وقد برّأته محكمة النقض نهائياً في أيار/مايو 2013 من تهمة قتل متظاهرين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل".

والشريف الذي كان أحد رجالات السياسة المصرية، كان ضابطاً في جهاز المخابرات العامة في ستينيات القرن الماضي.

© 2021 AFP