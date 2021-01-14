ارتفاع انتاج منظمة أوبك في كانون الأول/ديسمبر بدفع من ليبيا

ألكسندر كلاين ا ف ب/ارشيف

صورة بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 لشعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في مقرها بفيينا عاصمة النمسا

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باريس (أ ف ب)

ارتفع انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في كانون الأول/ديسمبر إثر تعافي قطاع الطاقة في ليبيا التي وقع فيها اتفاق لوقف إطلاق النار العام الماضي، وفق ما جاء في تقرير الخميس.

وبلغ اجمالي انتاج أعضاء المنظمة 25,36 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر، بارتفاع قدره 278 ألف برميل يوميا خلال شهر، وفق ما نقل التقرير الشهري لأوبك عن مصادر ثانوية (غير مباشرة).

وجاء الارتفاع بدفع من ليبيا التي زاد انتاجها 136 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1,224 مليون برميل.

وعقب أعوام من الفوضى، يواصل قطاع النفط الليبي تعافيه بفضل اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وُقّع في تشرين الأول/أكتوبر بين المعسكرين المتنافسين على السلطة.

نتيجة ذلك ارتفع انتاج ليبيا بحوالي الضعف خلال تشرين الثاني/نوفمبر. وكان معدل الانتاج قبل توقيع الاتفاق 121 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من 2020، أي أقل بعشر مرات من المعدل الحالي.

وليبيا من بين دول أوبك المعفية من الالتزام بحصص الانتاج، في وقت يخفض أعضاء المنظمة وحلفاؤها في أوبك بلاس، خاصة روسيا، من انتاجهم للحفاظ على الأسعار.

خلال اجتماع بداية كانون الثاني/يناير، اتفق أعضاء المنظمة على السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة انتاجهما بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام.

لكن لجأت السعودية إلى تبني خفض مهم في انتاجها في ظل خشيتها من تداعيات تفشي كوفيد-19. وظل انتاج هذا العضو البارز مستقرا بشكل كبير خلال كانون الأول/ديسمبر في مستوى 8,964 مليون برميل يوميا.

بعد تراجع الطلب العالمي على الخام بمعدل 9,8 برميل يوميا العام الماضي نتيجة الجائحة والتباطؤ أو التوقف شبه الكامل الذي شهدته بعض القطاعات على غرار النقل الجوي، تعول أوبك حاليا على ارتفاع في الطلب بمعدل 5,9 مليون برميل يوميا خلال 2021.

© 2021 AFP