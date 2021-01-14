الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز لا يتوقف ودونتشيتش يتألق ونتس ينتظر هاردن

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق كل من لوس أنجليس ليكرز الذي يقدم مستوى عال، ودالاس مافريكس بقيادة لوكا دونتشيتش فوزهما الرابع توالياً الأربعاء في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، الذي شهد أيضاً تألقاً لكيفن دورانت مع بروكلين نتس حيث يتنظر أن يشكل "ثلاثياً" متوقعاً مع جيمس هاردن وكيري إرفينغ.

وحقق ليكرز البطل رابع انتصاراته المتتالية على أوكلاهوما سيتي ثاندرز 128-99، مؤكداً قونه في الدفاع عن اللقب بوجود ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة مع ست 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وساهم بالفوز أيضاً أنتوني ديفيس (18 نقطة، 7 متابعات)، ومونتريزل هاريل (21 نقطة، 6 متابعات بعد دخوله بديلاً).

ويعتبر هذا الفوز السابع على التوالي خارج أرضه، رقماً قياسياً لليكرز لم يحققه أبداً مع أي انطلاقة موسم في تاريخه.

من جهة أخرى، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزاً على نيو أورليانز بيليكانز 111-106، بفضل الثنائي كوهي ليونارد وبول جورج، إذ سجل الأول 28 نقطة (مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات)، والثاني 27 نقطة (6 تمريرات حاسمة، 6 متابعات)، وكان كلاهما حاسماً في أواخر المباراة مع تسديدات ثلاثية.

- انتقال هاردن -

وفي انتظار عودة كيري إرفينغ (الغائب لأسباب شخصية) ووصول جيمس هاردن من هيوستن روكتس في صفقة ضخمة شملت إنديانا بيسرز وكليفلاند كافالييرز، حمل كيفن دورانت بروكلين نتس إلى تخطي نيويورك نيكس في ديربي نيويورك 116-109.

وكشف الهداف هاردن، المكنى "بيرد" (اللحية)، عن رغبته بالرحيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ملمحا الى امكانية انتقاله الى صفوف بروكلين نتس.

وأصبح الطلاق حتميا بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية بعدما انتقد هاردن مستوى زملائه في الفريق الثلاثاء عقب الخسارة الثانية على التوالي وكانت امام لوس انجليس ليكرز حامل اللقب (100-117).

وقال في تصريحات صحافية "نحن بعيدون جدا عن المتنافسين الآخرين. من الواضح أنه لا يوجد تناغم، نفتقر إلى المواهب، كل شيء، كان ذلك واضحا في المباراتين الاخيرتين".

ودورانت الذي تألق قبيل ليلة حين قلب تأخر فريق بفارق 18 نقطة وتغلب على دنفر ناغتس 122-116، سجل اليوم 26 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، للمرة الأولى في مباريات متعاقبة منذ عودته إلى المنافسة بعد عام ونصف العام من الغياب بسبب تمزق في وتر أخيل.

وإلى جانبه سجل كل من جو هاريس وبروس براون 15 نقطة، بالإضافة إلى الفرنسي تيموثي لوواو-كابارو (13 نقطة)، فعوضوا غياب كاريس ليفيرت وجاريت ألين وتوريان برينس، الذين غادروا ضمن صفقة هاردن.

وهذه هي الخسارة الرابعة على التوالي لنيكس، رغم تسجيل جوليوس راندل 30 نقطة.

- دونتشيتش يحلّق -

وإذ لم يحقق هذه المرة "تريبل دابل"، واصل السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي اختير أفضل لاعب في المنطقة الغربية الأسبوع الماضي، تألقه مع دالاس مافريكس للفوز على تشارلوت هورنيتس 104-93.

وسجل دونتشيتش (21 عاماً) 34 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة، مظهراً أيضاً أنه لم يعد يريد فقط التألق بشكل هجومي، بل يريد أيضاً الدفاع بشكل أفضل.

واستعاد مافريكس أيضاً جهود نجمه اللاتفي كريستابس بورزينغيس الغائب منذ انطلاقة الموسم في تشرين الأول/أكتوبر لتعافيه من جراحة في الركبة، ولعب 21 دقيقة فقط أحرز خلالها 16 نقطة.

وبالتالي تمكن مدرب الفريق ريك كارلايل من تخطي حاجز الـ800 انتصار.

أما من جهة هورنيتس (سابع المنطقة الشرقية)، فقد توقفت سلسلة انتصاراته بعد أربع متتالية، وبدا قلقاً مع خروج لاعبه غوردون هايوارد (16 نقطة) لإصابة في الفخذ الأيسر.

وعلى غرار دالاس، حقق بورتلاند ترايل بلايزر فوزه الرابع توالياً على حساب سكرامنتو كينغز 132-126، وذلك بفضل 40 نقطة (مع 13 متابعة) لنجمه داميان ليلارد.

وفي مباراة أخرى، حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "تريبل دابل" رقم 20 في مسيرته ليقود ميلووكي باكس للفوز 110-101 على ديترويت بيستونز، بتسجيله 22 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

ولم يكن اليوناني وحيداً في المباراة، فقد سدل جرو هوليداي 21 نقطة لباكس الذي بدأ بقوة مع تسجيل سبع ثلاثيات في أول 11 محاولة.

وبفضل هذا الانتصار الثالث على التوالي، انضم باكس إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المركز الثاني في المنطقة الشرقية، فيما بقي البيستونز في ذيل الترتيب.

- تأجيل -

وأجلت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء المباراة المقررة بين فينيكس صنز وضيفه أتلانتا هوكس بسبب عدم قدرة أصحاب الأرض على تأمين الحد الأدنى من اللاعبين لخوضها بسبب تأثرهم بفيروس كورونا المستجد.

وهي المباراة السابعة التي تضطر الرابطة الى تأجيلها بسبب فيروس "كوفيد-19" بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الموسم وتحديدا منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتأتي في الوقت الذي قامت فيه رابطة الدوري ورابطة اللاعبين بتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة لفيروس كورونا الثلاثاء بهدف وقف انتشاره.

© 2021 AFP