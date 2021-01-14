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بطولة استراليا المفتوحة: الشك يحوم حول مشاركة موراي بسبب اصابته بكوفيد-19

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البريطاني اندي موراي في الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية في 27 ايلول/سبتمبر 2020
البريطاني اندي موراي في الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية في 27 ايلول/سبتمبر 2020 آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف
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لندن (أ ف ب)

يحوم الشك حول مشاركة البريطاني المخضرم أندي موراي المصنف اول عالميا سابقا في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد كما اعلنت وسائل اعلام محلية عدة الخميس.

وكان يتعين على موراي (33 عاما) الذي بلغ نهائي بطولة استراليا 5 مرات خلال مسيرته، التوجه الى ملبورن في مهلة اقصاها 15 الحالي على متن احدى الطائرات الخاصة التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة الاسترالية بتصرف اللاعبين.

وسيخضع اللاعبون لحجر صحي لمدة 14 يوما على الاراضي الاسترالية، قبل المشاركة في البطولة التي ارجئت نحو شهر من موعدها الاصلي وستنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وبحسب وكالة "برس اسوسييشن"، فإن موراي صاحب الذهبية الاولمبية عامي 2012 و2016 لا يعاني من اي عوارض ويأمل بالتوجه الى استراليا في موعد لاحق.

ولا يمكن لاي لاعب المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة والدخول الى البلاد "الا مع وثيقة تؤكد بأنه خضع لفحص جاءت نتيجته سلبية او مع اذن خاص بالسفر اثر اصابته بكوفيد-19".

هذه الاجراءات حالت دون مشاركة الاميركي جون ايسنر في البطولة لانه "لا يريد المكوث طويلا بعيدا عن عائلته" بحسب قوله.

كما ان الاسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تييم المصنفان ثانيا وثالثا تواليا، سيخوضان البطولة من دون مدربيهما لاسباب تتعلق بجائحة كوفيد-19.

© 2021 AFP

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