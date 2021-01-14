كأس ألمانيا: هولشتاين يفجر المفاجأة ويجرّد بايرن ميونيخ من اللقب

فابيان بيمر تصوير مشترك/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

كيل (ألمانيا) (أ ف ب)

فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء في ختام الدور الثاني.

وتقدم بايرن ميونيخ مرتين عبر سيرج غنابري (14) ولوروا سانيه (47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (37) وهاوكي واهل (90+5). ولجأ الفريقان الى الشوطين الاضافيين دون أن تتغير النتيجة فاحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهولشتاين بعدما أهدر الاسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لاصحاب الارض.

وكان بايرن ميونيخ توج بلقب النسخة الاخيرة بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية في الرابع من تموز/يوليو الماضي قبل ان يضيف اليه لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا ليحقق الثلاثية التاريخية بعدما توج بلقب الدوري في منتصف حزيران/يونيو.

وتبخرت امال بايرن ميونيخ في تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه من مسابقة الكأس المحلية، علما بأن المرة الاخيرة التي ودع فيها الفريق البافاري مسابقة الكأس على يد فريق من درجة أدنى يعود الى موسم 2000-2001 عندما خرج بركلات الترجيح ايضا امام ماغديبورغ الذي كان وقتها في الدرجة الرابعة.

وأراح مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك بعض نجومه في بداية المباراة بهدف اراحتهم ابرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنمسوي دافيد الابا والبرازيلي دوغلاس كوستا والفرنسي بنجامان بافار قبل ان يدفع بهم في الشوط الثاني دون ان ينجح في حسم النتيجة.

كما جلس جيروم بواتنغ والاسباني خافي مرتينيز على دكة البدلاء.

وعلق مدرب بايرن، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (20 لقبا)، على الاقصاء بـ"صدمة بالتأكيد".

وقال في تصريح لقناة "سكاي": "بالتأكيد أنها صدمة. نشعر بخيبة أمل كبيرة. لكن لا يمكننا التحدث عن حالة ذهنية فاشلة، لقد أظهر الفريق في النهاية عقلية جيدة وفرض سيطرته على المباراة".

وأضاف "الأمر المزعج كثيرا هو استقبال شباكنا هدف التعادل الثاني 2-2 في الثانية الأخيرة (90+5). تهانينا لكيل. يجب أن نضع هذه المباراة جانبًا ونعمل على تحسين مستوانا".

وهي اول بطولة يودعها النادي البافاري منذ اشراف فليك على ادارته الفنية في خريف 2019.

في المقابل، ألقى توماس مولر باللوم على الحظ الذي لم يحالف النادي البافاري في تفادي الخروج من الدور الثاني.

وقال "حتى لو بدا الأمر سخيفًا أن أقول ذلك بعد الهزيمة في الكأس ضد فريق متواضع، فالحظ لم يكن في صالحنا اليوم. إنها بالتأكيد ليست أفضل مرحلة لنادي بايرن ميونيخ في الوقت الحالي".

وأضاف "لا يمكن اتهامنا بخسارة هذه المباراة بسبب حالة من الروح المعنوية المفرطة. الاقصاء كان قاسيا، يجب أولاً استيعاب ذلك".

وبات هولشتاين كيل اخر المتأهلين الى ثمن النهائي ولحق بباير ليفركوزن الوصيف والذي حجر بطاقته الثلاثاء بالفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4-1.

واقيمت اغلب مباريات الدور ثمن النهائي في 22 و23 كانون الاول/ديسمبر الماضي وأسفرت عن تأهل الكبار خصوصا بوروسيا دورتموند ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن وشتوتغارت.

وفي الدور المقبل المقرر في الثاني والثالث من شباط/فبراير المقبل، يلعب هولشتاين كيل مع دارمشتادت من الدرجة الثانية، وبوروسيا دورتموند مع بادربورن (درجة ثانية)، ولايبزيغ مع بوخوم (درجة ثانية)، وفيردر بريمن مع غروثر فورث، وشتوتغارت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وكولن مع مضيفه ياهن راتيسبونه (درجة ثانية)، وفولفسبورغ مع شالكه، وباير ليفركوزن مع مضيفه روت-فيس ايسن (درجة رابعة).

© 2021 AFP