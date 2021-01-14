مونديال اليد: فرنسا تستهل مشوارها بالفوز على النروج

ان كريستين بوجولا تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو منتخب فرنسا لكرة اليد يحتفلون بالفوز على النروج في الجولة الأولى من بطولة العالم في مصر في 14 كانون الثاني/يناير 2021

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القاهرة (أ ف ب)

استهل المنتخب الفرنسي ثالث النسخة السابقة مشواره في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر بالفوز على نظيره النروجي الوصيف 28-24، الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

بعد شوط أول متقارب في المستوى انتهى بالتعادل 13-13 نجح "الديوك" بالتفوق خلال أحداث الشوط الثاني ليضمنوا نقاط اللقاء.

وحصد باردين ويسلي حارس مرمى المنتخب الفرنسي جائزة افضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به من خلال تصديه لـ18 كرة من أصل 40 على مرماه وبنسبة تصدى 45 %.

وفي المجموعة نفسها، فاجأت سويسرا، ضيفة اللحظة الاخيرة، جارتها النمسا وهزمتها 28-25 .

وشاركت سويسرا عشية انطلاق البطولة بسبب انسحاب الولايات المتحدة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد على منتخبها.

ووصل المنتخب السويسري بعد الظهر الى القاهرة فاتجه مباشرة الى صالة 6 اكتوبر دون المرور في فندقه.

وحصد أندي شميدت (7 أهداف) لقب رجل المباراة خلال انتصار فريقه.

و يلتقي المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة مع نظيره النمساوي، فيما يلعب منتخب النروج مع نظيره السويسري السبت.

-الجزائر تفوز على المغرب-

وفازت الجزائر على جارها المغرب في افتتاح مباريات المجموعة السادسة 24-23.

وسيطر منتخب المغرب على مجريات الشوط الأول (15-8) وفي الثاني تحسن الثعالب وعادوا بالنتيجة من خلال الهجمات المرتدة وحسموا اللقاء لصالحهم بفارق هدف.

وتعرض ثلاثي المغرب أمين بن طالب ومهدي إسماعيلي وهشام حكيمي للطرد المباشر في اللقاء بعد رجوع حكم اللقاء الدنماركي هانسن مادس لتقنية الفيديو، بعد تدخلاتهم العنيفة على لاعبي الجزائر.

وحصد ياسين إدريسي حارس المغرب جائزة لقب المباراة بعد تصدياته المميزة رغم خسارة فريقه.

وقال مدرب المنتخب المغربي نور الدين بوحديوي "حزين لخسارتنا لأننا كنا أفضل منهم طوال مجريات اللقاء دفاعيا وهجوميا. فقدنا ثلاثة لاعبين أساسيين وأضعنا فرصا حقيقة لإنهاء المباراة لصالحنا في الدقائق الأخيرة".

بينما علق الفرنسي آلان بورت مدرب الجزائر بقوله "كانت المباراة صعبة للغاية، كنا نلعب بأداء ضعيف في الشوط الأول واللاعبون كانوا خارج التركيز في البداية وتأخرنا بفارق كبير لكن تداركنا ذلك في الشوط الثاني واستعادنا الروح والأداء وقدمنا مباراة أفضل خاصة في الدقائق الأخيرة".

في المقابل قال مسعود بركوس قائد الجزائر "فزنا بالمباراة لكننا قدمنا أداءً كارثيا في الشوط الأول دفاعيا وهجوميا. والأهم اننا تخطينا عقدة المباراة الأولى في بطولات العالم".

وكان المنتخبان التقيا في نسخة 1999 التي استضافتها مصر ايضا فانتهت مباراتهما بالتعادل 19-19.

وفي بطولة افريقيا الاخيرة في كانون الثاني/يناير 2020، التقى الطرفان في الدور الاول ففاز المغرب 33-30، للمرة السادسة تواليا على الثعالب.

وتعود الجزائر الى البطولة العالمية بعد غياب ست سنوات، فيما ظهر المغرب للمرة الاخيرة قبل 14 عاما في المانيا 2007.

وحل المغرب في المركز السابع عشر عام 1999 في افضل نتائجه، فيما كان المركز الثالث عشر الافضل للجزائر في فرنسا 2001.

وضمن المجموعة نفسها فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الأيسلندي 25-23.

وانتهت مباراة منتخب الاتحاد الروسي مع بيلاروس بالتعادل 32-32 في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة.

وخيّم التعادل على معظم فترات المباراة فانتهى الشوط الاول 15-15. وجاء الثاني متكافئا وحماسيا لتنتهي المواجهة 32-32 ويتقاسم كلا المنتخبين نقاط المباراة.

وتألق مع بيلاروس أولادزيسلاو كوليش صاحب 6 أهداف من تسع محاولات، كما سجل ميكيتا فايلوباو 10 اهداف من 13 محاولة وارتسيوم كولاك 5 من 5.

وقال مدرب روسيا فيليمير بيتكوفيتش "عانينا للسيطرة على كوليش. هو مسدد ممتاز، وبالرغم من سنه الصغير يملك خبرة كبيرة، ويلعب على مستوى مرتفع مع فريقه كييلسي".

ولدى المنتخب الروسي، سجل دميتري كيسيليف ستة من ثماني محاولات وايغور سوروكا ستة من سبع.

وفي المجموعة عينها حققت سلوفينيا فوزا كبيرا على كوريا الجنوبية 51-29 في صالة برج العرب.

وحصد ميها زارابيتش لاعب منتخب سلوفينيا جائزة لقب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به.

وضمن منافسات المجموعة السابعة فاز المنتخب السويدي على نظيره المقدوني 32-20.

© 2021 AFP