السلطة لفلسطينية تدعو إلى انتخابات عامّة في ايار/مايو وتموز/يوليو

علاء بدارنة تصوير مشترك/اف ب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في رام الله بالضفة الغربية في 3 أيلول/سبتمبر 2020 عبر الفيديو مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المجتمعين في السفارة الفلسطينية في بيروت

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية الجمعة تنظيم انتخابات عامّة، هي الأولى منذ نحو 15 عاماً، في شهري أيار/مايو وتموز/يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أصدر مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة".

وأوضحت أنّ الانتخابات التشريعية ستجرى في أيار/مايو والرئاسية في تموز/يوليو.

واقيمت آخر انتخابات رئاسية في كانون الثاني/يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك.

وجاء الإعلان عقب استقبال عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفق "وفا".

واضافت الوكالة أنّ عباس طلب من "لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة البدء بإطلاق حملة انتخابية ديموقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس".

ولم يتضح على الفور إذا ما كانت إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية، ستسمح لسكان هذه المدينة بالتصويت.

ولم تعلّق حركة حماس بعد على الإعلان.

وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا في أيلول/سبتمبر 2020 على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر.

وجاء الإعلان في حينه في سياق حوار بين الأطراف الفلسطينية كان هدفه توحيد الجهود في مواجهة تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول عربية.

ولم يعلن عباس إذا ما سيترشح للانتخابات الرئاسية.

© 2021 AFP