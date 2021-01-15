واين روني يعتزل اللعب ويتفرغ لتدريب دربي كاونتي (النادي)

ايان كينغتون ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم دربي كاونتي واين روني خلال مباراة في كأس الاتحاد الانكليزي ضد كريستال بالاس في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020.

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى (الثانية عمليا) الانكليزية في كرة القدم الجمعة أن مهاجمه قائده منتخب "الاسود الثلاثة" السابق واين روني اعتزل اللعب نهائيا للتفرغ إلى تدريب الفريق.

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي (53 هدفا) وفريق مانشستر يونايتد (253) وقع عقدا لمدة عامين ونصف حتى صيف عام 2023 لتدريب الفريق بعدما كان يقوم بالمهمة مؤقتا منذ إقالة المدرب الهولندي فيليب كوكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأضاف أن روني (35 عاما) "اختار إنهاء مسيرته الرائعة كلاعب للتركيز بشكل كامل على عمله مدربا" للفريق صاحب المركز 22 في ترتيب الدرجة الاولى التي تضم 24 فريقا.

وانتقل روني الى اللعب في صفوف دربي كاونتي في كانون الثاني/يناير 2020 وخاض معه 35 مباراة.

وسيرافق روني في تدريب دربي كاونتي زميله السابق في الفريق ليام روسنيور الذي عين مدربا مساعدا، وحارس المرمى الدولي الإيرلندي السابق شاي غيفن المعيَّن مسؤولا عن الفريق الأول.

© 2021 AFP