الصين تتعهّد منح الفيليبين 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19

فرانسيس مالاسيغ تصوير مشترك/ا ف ب

وزير الخارجية الفيليبيني تيودورو لوكسين (يسار) مع نظيره الصيني وانغ يي في مانيلا في 16 كانون الثاني/يناير 2021

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مانيلا (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ لي تعهّد السبت منح الفيليبين 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19، من دون تحديد ما إذا كانت الجرعات التي تم التعهّد بمنحها هي من لقاح سينوفاك.

وجاء هذا التعهّد خلال زيارة وزير الخارجية الصيني مانيلا.

وسبق أن أبرمت الفيليبين البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة اتفاقية لشراء 25 مليون جرعة من لقاح كورونافاك من شركة سينوفاك الصينية، على الرغم من عدم مصادقة الهيئة الناظمة في الصين على استخدامه.

ولم توضح الوزارة هل المنحة المعلنة السبت تندرج في إطار الاتفاق المبرم، أو ماهية اللقاح الذي سيتم منح جرعات منه.

ولم تدل السفارة الصينية في مانيلا بأي تعليق بهذا الشأن.

ودافعت إدارة الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي التي تعرّضت لاتّهامات ببطء التحرّك للحصول على أكبر قدر ممكن من الجرعات اللقاحية، عن اللقاحات الصينية على الرغم من الشكوك في مدى فاعليتها.

وأظهرت اختبارات أجريت في تركيا أن فاعلية لقاح كورونافاك الذي تنتجه سينوفاك تبلغ 91,25 بالمئة، لكن اختبارات متقدّمة أجريت في البرازيل أظهرت أن نسبة فاعلية هذا اللقاح تقارب 50 بالمئة، وهو معدّل ادنى بكثير مقارنة بلقاحات موديرنا وفايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أكسفورد المنافسة.

وفي كانون الأول/ديسمبر تعرّض دوتيرتي لانتقادات بعدما كشف أن عناصر في جهاز أمنه تلقوا اللقاح الذي ينتجه المختبر الصيني سينوفارم، على الرغم من عدم المصادقة على استخدامه.

والجمعة أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون سين أن الصين ستمنح المملكة مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وسجّلت الفيليبين إلى الآن نصف مليون إصابة بكوفيد-19 وعشرة آلاف وفاة.

© 2021 AFP